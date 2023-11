Rochtürme. Bild: keystone

Roche investiert in Basel 1,2 Mrd. in Forschung und Produktion

Der Pharmakonzern Roche will die Infrastruktur im Areal in Basel erneuern. So sollen in den kommenden zwei Jahren 1.2 Milliarden Franken in ein weiteres Forschungs- und Entwicklungsgebäude investiert werden.

Ausserdem fliessen die Mittel in die Erneuerung der Produktion für synthetisch-chemische Moleküle sowie in ein Gebäude für das Institute of Human Biology, wie Roche am Freitag mitteilte. Diese Investition sei ein Bekenntnis und ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Standorts Basel.

Eine halbe Milliarde fliesst dabei in das Gebäude für Forschung und Entwicklung, welches 13 Stockwerke umfasst und 72 Meter hoch sein wird. Über eine halbe Milliarde Franken wird für das neue Produktionsgebäude aufgewendet und rund 100 Millionen für das Institute of Human Biology.

(sda/awp)