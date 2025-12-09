Nebel
Italienische Wettbewerbsbehörden ermitteln gegen Swatch

ARCHIV - Eine Filiale des Uhrenherstellers Swatch an der Zuercher Bahnhofstrasse, aufgenommen am Mittwoch, 21. August 2002. - Der weltgroesste Uhrenkonzern Swatch hat 2014 deutlich weniger verdient. D ...
Die italienischen Wettbewerbsbehörden werfen Swatch Preisabsprachen vor.Bild: KEYSTONE

Italienische Wettbewerbsbehörden ermitteln gegen Swatch

09.12.2025, 21:1009.12.2025, 21:10

Die italienische Wettbewerbs- und Marktbehörde (AGCM) hat ein Untersuchungsverfahren gegen die Swatch Group und die japanische Citizen Watch eingeleitet. Dies teilte die Behörde in Rom am Dienstag mit.

Die Untersuchungen sollen eine mutmassliche Verletzung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union klären. Diese besteht darin, dass die öffentlichen Preise auf den Online-Kanälen der autorisierten Händler (Juweliere und Uhrenhändler) festgelegt werden.

Festgelegte Preise?

Laut den Angaben macht die Swatch Group mit ihren Marken wie Swatch, Tissot, Mido und Hamilton den Anschein, Verkaufspreise in Italien festzulegen und somit die Preise in ihrem selektiven Vertriebsnetz zu überwachen. Ausserdem ergreife die Gruppe möglicherweise Handelsmassnahmen gegen diejenigen Distributoren, die sich nicht an die Regeln hielten, so die Mitteilung.

The logo of Swatch at the headquarter, prior to a press conference to present the annual results for 2024, Wednesday, March 19, 2025, in Biel, Switzerland. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Das Logo von Swatch am Hauptsitz in Biel.Bild: keystone

Auch Citizen Watch, das unter anderem die Marken Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constant und Alpina vertreibt, könnte von seinem selektiven Vertriebsnetz die Durchsetzung von Verkaufspreisen verlangen. Gleichzeitig scheint der Konzern laut den italienischen Wettbewerbshütern eine Überwachungstätigkeit auszuüben, indem er Handelsmassnahmen ergreift, um Händler zu bestrafen, die von den angegebenen Preisen abweichende Rabatte und Preise anbieten.

Am Mittwoch, dem 3. Dezember, führten die Wettbewerbsbehörden in Begleitung der Sonderabteilung für Wettbewerbsrecht der Guardia di Finanza Inspektionen in den Büros von Citizen Watch Italy und The Swatch Group (Italia) durch. (sda/awp/val)

