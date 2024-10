Sie hielten Millionen geheim – Betrügerpaar in Bern zu Freiheitsstrafen verurteilt

Die spektakuläre Bruchlandung von Trumps Kryptoprojekt

World Liberty Financial (WLF): Was sich liest wie drei zufällig gewählte Wörter auf einem T-Shirt, steht in Tat und Wahrheit für ein Kryptoprojekt «inspired by Donald Trump». Mit viel Getöse war es angekündigt worden – Trump selbst rührte auch mitten im Wahlkampf dafür immer wieder die Werbetrommel. Doch jetzt fällt das Projekt mit Pauken und Trompeten durch.