Schulreisli zum Schlachthof? Wie Aktivisten der «Fleischpropaganda» an den Kragen wollen

Legt eure Ziegelsteine bitte kurz beiseite: PICDUMP!

Hallohallo! Ich bin wieder da, also so halb, weil: Heute ist der 1. Mai. Das heisst: Es gibt selbstverständlich einen Picdump, aber eben – es ist Tag der Arbeit, da arbeitet üblicherweise niemand so richtig. Also zumindest ich nicht. Und du hoffentlich auch nicht.

Darum, schnell schnell, gehen wir gleich über zu den Lustigkeiten aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps – es waren nämlich sehr viele Lustigkeiten dabei. SEHR VIELE.

Und danke für die Geburtstagsglückwünsche! 🥰