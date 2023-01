SNB-Observatory hinterfragt Ausschüttungsverzicht der Nationalbank

Die SNB hatte zum Wochenbeginn einen Jahresverlust gemäss provisorischen Berechnungen von 132 Milliarden Franken ausgewiesen. Der Verlust verunmögliche eine Gewinnausschüttung an den Bund und die Kantone, teilte die Nationalbank mit. Den ausführlichen Bericht zum Jahresabschluss will die SNB am 6. März 2023 veröffentlichen. (aeg/sda/awp)

Der riesige Jahresverlust selbst widerspiegelt für die Ökonomen die Risiken einer «riesigen Bilanz». In guten Jahren bedeute das grosse Gewinne und in schlechten Jahren massive Verluste. Immerhin konstatiert das SNB-Observatory, dass die Nationalbank die Aufwertung des Frankens zugelassen habe, weil sie früher als andere Zentralbank die steigende Inflation erkannt habe. «Es ist beruhigend festzustellen, dass sich die SNB auf die Preisstabilität und nicht auf die Rentabilität konzentriert hat», loben die Ökonomen.

Zudem verwende die SNB ihre Rückstellungen für Auslandinvestitionen von knapp 96 Milliarden per Ende 2021 nicht, um ihren Fremdwährungsverlust von 132 Milliarden aufzufangen. Die Entscheidung werfe die Frage auf, welchen Zweck diese Rückstellungen hätten, heisst es in dem Bericht. Trotz des Verlusts hatte die SNB angekündigt, die Rückstellungen für Währungsreserven um 9.6 Milliarden aufzustocken: «Diese Politik entbehrt jeder wirtschaftlichen und finanziellen Logik», heisst es.

