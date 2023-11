Wir müssen leider nachsitzen ... Bild: Shutterstock

Nur noch auf Rang 30 – Englisch-Niveau in der Schweiz ist schon wieder gesunken

Das Englisch-Niveau ist in der Schweiz erneut rückläufig. Im weltweiten Ranking liegen wir nur noch auf Rang 30. Im Schweizer Vergleich fallen vor allem das Tessin und die Westschweiz ab.

Mehr «Schweiz»

Das internationale Bildungsunternehmen EF Education First stuft mit dem EF English Proficiency Index (EF EPI) jährlich die Englischkenntnisse von über 2,2 Millionen Erwachsenen in weltweit 113 Ländern, in denen Englisch nicht die Muttersprache ist, ein. Der Index basiert auf dem «EF Standard English Test» von 2022, der vergleichbar mit dem TOEFL-Test ist, den viele englischsprachige Universitäten verlangen.

Mit 553 Punkten werden die Schweizer Englisch-Kenntnisse zwar mit «gut» taxiert, für einen Spitzenplatz im internationalen Ranking 2023 reicht das aber bei weitem nicht. Nur Rang 30 resultiert für unser Land, zum dritten Mal in Folge waren die Englischkenntnisse rückläufig.

Englischkenntnisse in der Schweiz: Grüne Linie = Schweiz; gestrichelte Linie = weltweiter Durchschnitt. grafik: EF English Proficiency Index Report

Angeführt wird das Ranking von der Niederlande, gefolgt von Singapur, Österreich, Dänemark, Norwegen und Schweden. Klar vor der Schweiz liegen auch Portugal (8.), Deutschland (10.) und Griechenland (12.). Und auch den meisten ehemaligen Ostblockstaaten wie Polen, Rumänien, Bulgarien, Serbien, oder Tschechien müssen wir uns geschlagen geben. Mit Italien (35.) und Frankreich (43.) liegen zwei direkte Nachbarländer dagegen hinter uns.

Die Top 30:

Niederlande: 647 – sehr gute Kenntnisse Singapur: 631 – sehr gute Kenntnisse Österreich: 616 – sehr gute Kenntnisse Dänemark: 615 – sehr gute Kenntnisse Norwegen: 614 – sehr gute Kenntnisse Schweden: 609 – sehr gute Kenntnisse Belgien: 608 – sehr gute Kenntnisse Portugal: 607 – sehr gute Kenntnisse Südafrika: 605 – sehr gute Kenntnisse Deutschland: 604 – sehr gute Kenntnisse Kroatien: 603 – sehr gute Kenntnisse Griechenland: 602 – sehr gute Kenntnisse Polen: 598 – gute Kenntnisse Finnland: 597 – gute Kenntnisse Rumänien: 596 – gute Kenntnisse Bulgarien: 589 – gute Kenntnisse Ungarn: 588 – gute Kenntnisse Slowakei: 587 – gute Kenntnisse Kenia: 584 – gute Kenntnisse Philippinen: 578 – gute Kenntnisse Litauen: 576 – gute Kenntnisse Luxemburg: 575 – gute Kenntnisse Estland: 570 – gute Kenntnisse Serbien: 569 – gute Kenntnisse Malaysia: 568 – gute Kenntnisse Tschechien: 565 – gute Kenntnisse Nigeria: 562 – gute Kenntnisse Argentinien: 560 – gute Kenntnisse Hongkong: 558 – gute Kenntnisse Schweiz: 553 – gute Kenntnisse

Die Covid-Pandemie habe junge Schweizerinnen und Schweizer im Englisch zurückgeworfen, heisst es in der Studie. Vergleicht man die Generationen in der Schweiz, sprechen die 31- bis 40-Jährigen das beste Englisch. Inwiefern dies mit Online-Unterricht, Social Distancing oder fehlenden Reisemöglichkeiten zusammenhänge, darüber liesse sich aber nur mutmassen.

Vor allem bei den 18-20-Jährigen ist gemäss dem EF EPI 2023 ein erschreckender Rückgang der Englischkenntnisse zu erkennen. Nicht nur in der Schweiz, auch weltweit. Die neusten Ergebnisse lassen aber zumindest für die Schweiz aufatmen und zeigen eine positive Tendenz und klare Verbesserung. Unter allen Generationen in der Schweiz nimmt die Altersgruppe der 31- bis 40-Jährigen den ersten Rang hinsichtlich ihrer Englischkenntnisse ein.

Basel ist die Schweiz Nummer 1

Im regionalen Vergleich erzielt die Deutschschweiz wie schon in den vergangenen teils deutlich bessere Ergebnisse als die Romandie und das Tessin. Allerdings lässt sich in vielen Deutschschweizer Kantonen ein deutlicher Rückgang des erreichten Englischniveaus feststellen: Während 2022 mit Zürich (619 Punkte), Basel-Stadt (615 Punkte) und Thurgau (600 Punkte) noch drei deutschsprachige Kantone ein «sehr hohes» Englischniveau (mehr als 600 Punkte) erzielten, schafft es dieses Jahr nur noch Basel-Stadt mit 638 Punkten in die Spitzenkategorie.

Sieben Kantone (Zug, Zürich, Aargau, Thurgau, Luzern, Schwyz und Solothurn) erreichen lediglich eine hohe Einstufung (zwischen 550 und 600 Punkten). In neun Kantonen (St.Gallen, Graubünden, Basel-Land, Bern, Neuenburg, Waadt, Genf, Wallis und Freiburg) werden die Englischkenntnisse als «moderat» eingestuft. Auf dem letzten Rang landet wie bereits in den letzten Jahren das Tessin.

Das Schweizer Städte-Ranking:

Basel: 644 – sehr gute Kenntnisse Zürich: 635 – sehr gute Kenntnisse Bern: 621 – sehr gute Kenntnisse Luzern: 620 – sehr gute Kenntnisse St. Gallen: 586 – gute Kenntnisse Lausanne: 566 – gute Kenntnisse Genf: 557 – gute Kenntnisse

Das Schweizer Sprachregionen-Ranking:

Deutschschweiz: 578 – gute Kenntnisse Romandie: 523 – mittlere Kenntnisse Tessin: 496 – geringe Kenntnisse

Mehr zum Thema: