«Der Anteil von Pirola ist in der Schweiz derzeit gering und liegt unter 1 Prozent.» Die Variante sei in der verschiedenen Kläranlagen der Schweiz nachgewiesen worden. Bislang habe man Pirola nur bei vereinzelten Hospitalisationen nachweisen können.

Wer dachte, Corona sei schon Geschichte, hat falsch gedacht. Momentan ist eine neue Mutation auf dem Vormarsch: Pirola. Hier erfährst du, was sie besonders auffällig macht und, was wir alles über sie wissen.

Die unterschied­li­chen Schick­sa­le der Schweizer Mundarten

In der Deutschschweiz dominieren sie den Alltag, in der französischen Schweiz sind sie fast verschwunden und in der italienischen Schweiz spricht man sie nur unter Bekannten: die Dialekte. Die Gründe für diese Unterschiede sind in der Geschichte zu finden.

Es heisst, dass man bestimmen kann, aus welcher Region oder sogar aus welchem Dorf eine schweizerdeutsch sprechende Person stammt, wenn sie nur bis drei zählt. Viele würden diese Wette wohl eingehen. Im Gegensatz dazu lässt sich der soziale Status einer Person normalerweise nicht an ihrem schweizerdeutschen Dialekt heraushören. Allerdings gibt es keine Regel ohne Ausnahme, wie gewisse «vornehmere» Aussprachsformen in Bern oder Basel zeigen.