Forscher an Schweizer Unis dürfen nun doch an Horizon Europe teilnehmen. Bild: keystone

Horizon-Teilnahme wird für Forschende in der Schweiz erweitert

Die Teilnahme von Forscherinnen und Forschern aus der Schweiz an Horizon Europe ist auf gewisse Ausschreibungen des Jahres 2025 erweitert worden. Aussenminister Ignazio Cassis und EU-Vize-Kommissionspräsident Maroš Šefčovič hätten zudem erneut bestätigt, die Verhandlungen bis Ende 2024 beenden zu wollen.

Die Forschenden in der Schweiz könnten sich auf drei Ausschreibungen des Forschungsprogramms der Europäischen Union (EU) Horizon Europe bewerben, sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA. Diese würden dem Programm 2025 angehören, aber die Ausschreibungen starteten bereits dieses Jahr.

In den Gesprächen für neue Abkommen zwischen der Schweiz und der EU gebe es eine positive Dynamik. Es ist nun «äusserst wichtig» dieses Momentum in allen Bereichen der Verhandlungen zu behalten, wie der Sprecher weiter sagte. Cassis und Šefčovič hätten sich am Mittwochabend telefonisch ausgetauscht. (ear/sda)