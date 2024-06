Wenn du Deutsch sprichst, hilft dir vielleicht bald eine KI-Live-Übersetzung, um «attraktiver» zu sprechen. Bild: Shutterstock

Wenn du diese Sprache sprichst, hast du gute Flirt-Chancen

Der Ton macht die Musik. So ist das auch bei der Sprache. Aber welches ist eigentlich die attraktivste Sprache der Welt? Eine Studie versuchte herauszufinden, welche Sprache die Herzen am schnellsten schlagen lässt.

Es kann Herzrasen verursachen, wenn man eine bestimmte Stimme hört. Oder auch, wenn man eine spezielle Sprache hört. Sprachen wirken aufgrund ihrer Melodie und ihres Klangs unterschiedlich «attraktiv». Jemand fährt auf Italienisch ab, andere kriegen bei Französisch Gänsehaut und wieder andere finden Deutsch – Spass: Spanisch – die romantischste Sprache der Welt. Das ist grundsätzlich sehr subjektiv und von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Trotzdem hat das Sprachlernportal Preply in einer Studie versucht herauszufinden, welches denn jetzt objektiv die attraktivste Sprache der Welt ist. Wir machen es kurz: Italienisch ist die Sprache, welche am meisten berührt. Um 23 Prozent steigerte sich bei den Teilnehmenden der Sprachkurse der Herzschlag im Schnitt.

Von den 13 getesteten Sprachen verhinderte nur Niederländisch, dass Deutsch auf dem letzten Platz landete.

Schweizerdeutsch wurde nicht untersucht – ist wohl auch schwierig mit den verschiedensten Dialekten. Aber für einen Topplatz hätte es wohl auch eher nicht gereicht. Wir stellen aber die subjektive Dialekt-Frage: Welcher Dialekt ist für dich der attraktivste? Und ja, wir wissen: Es gibt teilweise fast von Dorf zu Dorf verschiedene Dialekte, alle können wir hier leider nicht berücksichtigen.

Welcher Dialekt lässt dein Herz höherschlagen? Aargauer Dialekt Appenzeller Dialekt Basler Dialekt Berner Dialekt Bündner Dialekt Fribourger Dialekt Glarner Dialekt Liechtensteiner Dialekt Luzerner Dialekt Nidwaldner Dialekt Obwaldner Dialekt Schaffhauser Dialekt Schwyzer Dialekt Solothurner Dialekt St.Galler Dialekt Thurgauer Dialekt Urner Dialekt Walliser Dialekt Zuger Dialekt Zürcher Dialekt

Und wie haben sie das gemessen?

Zurück zu den 13 untersuchten Hauptsprachen. Wie kamen die Resultate überhaupt zustande? Die Studienleiter gingen folgendermassen vor:

Erst wurde die durchschnittliche Ruheherzfrequenz aller Teilnehmenden gemessen.

Dann wurde die Durchschnittsfrequenz berechnet, während die Anmachsprüche in den verschiedenen Sprachen abgespielt wurden.

Je höher der Anstiegssatz, desto attraktiver die Sprache.

Ja, da kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob das alles seriös ist. Sicher ist es eine nette Spielerei. Und wir müssen ja schon zugeben, dass zumindest Deutsch wohl in der erwarteten Ranglistenregion liegt.

Das sagt die Expertin

Doch was sorgt überhaupt dafür, dass eine Sprache attraktiv klingt – oder eben nicht? Aleksandra Stevanovic, Linguistin und Übersetzerin mit einem Bachelor of Arts in schwedischer Sprache und skandinavischer Literatur, erklärt:

«Die Sprachen, die als leicht singbar gelten, wie Italienisch, folgen dem Muster von einem-Vokal-einem-Konsonanten: Jede Silbe endet auf einen Vokal. Diese Sprachen klingen für das menschliche Gehör musikalisch, was als ‹attraktiver› empfunden werden kann. Sprachen mit vielen aneinandergereihten Konsonanten in sogenannten Konsonantengruppen werden dagegen als nicht-musikalisch empfunden. Solche Sprachen – einschliesslich slawischer Sprachen und Deutsch – werden oft als weniger ‹attraktiv› wahrgenommen.»

Und was macht deine Stimme attraktiver?

Gemäss Stevanovic helfen drei Tipps, um selbst «unattraktive Sprachen» sinnlicher ertönen zu lassen:

Senke deine Tonhöhe.

Sprich langsamer.

Drücke Vokale absichtlich besser aus.

Eine tiefe Stimme, die auch manchmal «bricht», wird als attraktiv empfunden.

Ja, was sollen wir da noch sagen: viel Glück beim Üben.