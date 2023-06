1984 wurde Elisabeth Kopp als erste Frau in den Bundesrat gewählt. Bild: KEYSTONE

Frauenstreik

Frauen in der Teppich-Etage – deine Vorstellung vs. Realität

Noch immer sind Frauen in Politik und Chefetagen untervertreten. Das soll sich ändern. Am 14. Juni rufen deshalb unzählige Gruppierungen zum Frauenstreik auf. Bis es so weit ist, bist du dran: Beweise in unserem Quiz, wie gut du die aktuellen Frauenanteile kennst.

Seit 1981 ist die Gleichstellung der Geschlechter in der Bundesverfassung verankert. Seither ist viel passiert – doch noch immer sind Frauen in politischen Ämtern und wirtschaftlichen Gremien untervertreten.

Der Nationalratssaal anno 1974: Von Männern dominiert – weisst du, wie es heutzutage aussieht? Bild: KEYSTONE

Wir beginnen mit der Politik. Weisst du, wie viele Frauen in den politischen Ämtern unseres Landes sitzen?

Politik

Gib mit dem Schieberegler deinen Tipp ab und überprüfe die Antwort.

Firmen

Nicht nur in der Politik sind die Mehrheit Männer, sondern auch in der Wirtschaft. Zwar zeigte eine Untersuchung der Handelszeitung schon 2018, dass immerhin fast jedes vierte neu gewählte Verwaltungsratsmitglied eine Frau ist. Das weibliche Geschlecht bleibt aber gemäss Untersuchungen des Bundes immer noch in allen relevanten Entscheidungsgremien untervertreten.

Über alle Schweizer Verwaltungsräte gesehen liegt der Frauenanteil bei knapp 30 % (2019 waren es noch 20 %). Dies erfüllt immerhin mehr oder weniger den Richtwert von 30 %, welchen die Schweiz für Frauen in Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen 2021 einführte.

Treten Firmen vor die Medien, ist das Bild von Männern dominiert. So wie hier an der Bilanzmedienkonferenz der SBB vom März 2023. Bild: keystone

Wir haben die Verwaltungsräte von sechs der bekanntesten Schweizer Firmen auf den Frauenanteil überprüft.

Verbände

Neben Politik und Wirtschaft haben wir ebenfalls einen Blick auf die grössten branchenübergreifenden Verbände der Schweiz geworfen. Besonders ein Verband sticht positiv hervor. Weisst du, welcher?

Bild: KEYSTONE