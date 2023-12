Wildhüter erlegen Jungwolf in St. Gallen und Leitwolf im Glarus

Die Glarner Wildhut hat in der Nacht auf Donnerstag den Leitrüden M172 des Kärpfrudels getötet. Der Wolf riss und verletzte im vergangenen Alpsommer wiederholt Kälber, wie der Kanton Glarus am Donnerstag mitteilte. Der Bund bewilligte den Abschuss im vergangenen Oktober. (saw/sda)

Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei verfügte bereits am 4. Dezember den Abschuss des gesamten Calfeisentalrudels, wie es am Donnerstagmorgen mitteilte. Der erlegte Wolf werde am Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern untersucht.

Israels Militär greift Ziele in Syrien an +++ Hamas: Mindestens 20'000 Tote

Jung, alleinerziehend und am Existenzminimum – Nadjas Leben, in dem jeder Rappen zählt

Freerider in Andermatt UR stirbt nach Bergung aus Lawine

Ein am Samstag in Andermatt UR von einer Lawine verschütteter Freerider ist am Montag im Spital gestorben. Der Mann war in kritischem Zustand geborgen worden. Er starb gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri vom Mittwoch in einem ausserkantonalen Spital.