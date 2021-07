Donald Trumps neue, perfide Zerstörungsstrategie

Donald Trump verklagt Facebook, Twitter und Google, weil sie ihn stumm geschaltet haben. Das Vorgehen folgt jedoch einem viel grösseren Plan: auf dem Rechtsweg die neue Regierung in die Knie zwingen.

Als Donald Trump am Mittwochnachmittag seine Kampfansage gegen die drei Tech-Giganten Google, Facebook und Twitter verkündet, scheint es fast, als sei er noch immer Präsident. Er steht vor einem weiss getünchten Hauseingang mit runden Säulen. Vor ihm ein Rednerpult, geschmückt mit dem Siegel der Vereinigten Staaten. Hinter ihm die Sternenbanner-Standarten und Menschen, die wichtig wirken.

Alles soll vergessen machen, dass der Ex-Präsident nicht in Washington , D.C., sondern in seinem Golfklub in …