20-Jähriger stirbt nach Unfall in Badi Tiefenbrunnen

Ein 20-Jähriger Badegast ist nach mehreren Tagen im Spital verstorben. Ein Polizeitaucher hatte den jungen Mann am 1. Oktober in der Badi Tiefenbrunnen in kritischem Zustand bergen können.

Der in der Badi Tiefenbrunnen verunfallte Mann ist am Samstag verstorben. Bild: keystone

Vor Ort eingeleitete Reanimationsmassnahmen führten zu Lebenszeichen bei dem Mann, wie die Stadtpolizei Zürich damals mitteilte. Er war bewusstlos geborgen worden.

Der Zustand des Badegastes war aber nach wie vor kritisch. Am Samstag verstarb der 20-Jährige nun im Spital, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Die genauen Umstände des Badeunfalls sind Gegenstand von Ermittlungen. (saw/sda)