Schwer verletzter Velofahrer auf der neuen Zürcher Velovorzugsroute

Bild: keystone

Ein Velofahrer hat sich am Montagabend bei einer Kollision mit einem Auto auf der neuen Velovorzugsroute im Zürcher Stadtkreis 4 schwer verletzt. Der 22-Jährige musste von der Sanität ins Spital gefahren werden.

Zum Unfall kam es kurz vor 19.30 Uhr im Bereich der Kreuzung von Bullinger- und Hardstrasse, die mit einer Lichtsignalanlage geregelt wird, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Eine 25-jährige Frau war mit ihrem Fahrzeug auf der Bullingerstrasse in Richtung Bullingerplatz unterwegs und bog links in die Hardstrasse in Richtung Hardbrücke ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Velofahrer.

Unklar ist, weshalb es zum Unfall kam und ob einer der beiden Beteiligten ein Rotlicht missachtete. Die Stadtpolizei untersucht nun den genauen Unfallhergang. Sie sucht Zeugen. (sda/oee)