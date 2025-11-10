«Kleine Sensation»: Neue Fledermausart in Luzern entdeckt

In Luzern ist erstmals die Alpenfledermaus nachgewiesen worden. Die bislang im Kanton Luzern unbekannte Art breitet sich zunehmend Richtung Norden aus und wurde nun im Rahmen eines Mitmachprojekts entdeckt. In einer Medienmitteilung der Stadt Luzern ist von einer «kleinen Sensation» die Rede.

Die Alpenfledermaus wurde erstmals im Kanton Luzern gesichtet. Bild: www.imago-images.de

Im Projekt «Stadt Wild Tiere» Luzern nahmen 140 Freiwillige zwischen Mai und August 2025 an 120 Standorten rund 25'000 Fledermausrufe auf. Expertinnen und Experten werteten die Aufnahmen aus und konnten zehn Fledermausarten nachweisen, darunter die Alpenfledermaus als überraschenden Neufund, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte.

Die Alpenfledermaus kommt gemäss Communiqué bisher vor allem im Tessin und im Wallis vor, werde aber immer häufiger auch in nördlicheren Regionen beobachtet. «Dass sie bereits in Luzern angekommen ist, war nicht bekannt», hiess es in der Mitteilung.

Letzte Woche gaben die Basler Behörden bekannt, dass in der Stadt Basel erstmals eine Alpenfledermaus auftauchte. Das Tier wurde am Centralbahnplatz verletzt aufgefunden.

Neben der Alpenfledermaus wurden in der Stadt Luzern sechs Arten mit «nationaler Priorität» festgestellt, etwa Mücken-, Langohr- und Zweifarbfledermäuse. Besonders erfreulich sei auch der Nachweis lichtempfindlicher Arten wie der Grossen Wasserfledermaus, hiess es. Das sei ein Hinweis auf die Wirkung der städtischen Massnahmen gegen Lichtverschmutzung, so die Behörde. (dab/sda)