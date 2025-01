Umstrittene «Prügelnacht» findet doch nicht in Littau LU statt

Wo die umstrittene Veranstaltung am 25. Januar nun stattfinden soll, ist unklar. Auf der Social-Media-Plattform Instagram schrieben die Veranstalter lediglich von «New Location». (dab/sda)

Fünf Luzerner Jungparteien sprachen sich letzte Woche in einem offenen Brief gegen die Kampfsport-Veranstaltung aus und forderten die Kirchgemeinde Littau auf, den Anlass abzusagen.

Die «Prügelnacht» sorgte für viel mediale Aufmerksamkeit, nachdem Recherchen des «Sonntagsblick» zu Tage geführt hatten, dass ein Mann den Hauptkampf bestreiten soll, der jahrelang Mitglied der in Deutschland verbotenen Hammerskins gewesen war. Seinen Körper würden Tattoos mit rechtsextremen Botschaften zieren, hiess es weiter.

Noch letzte Woche erteilte die Betriebskommission des Seminar-, Kultur- und Begegnungszentrums St. Michael den Organisatoren die Bewilligung für die Prügelnacht am 25. Januar. Es hätten bereits mehrfach ähnliche Kickbox-Veranstaltungen in den Räumen des Zentrums stattgefunden, hiess es. Die Veranstalter würden sich von politischen oder religiösen Ansichten distanzieren, war zu vernehmen.

Die geplante Kampfsport-Veranstaltung im Zentrum St. Michael in Littau LU findet nun doch nicht statt. Ein Mitglied des Kirchenrats bestätigte am Montagmorgen Medienberichte.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Studie: Neocitran-Wirkstoff nützt gar nichts – warum das Medikament trotzdem hilft

Wenn man den Schnuderi hat und den Frosch im Hals, greift man gerne mal zu Neocitran – doch das Medikament ist gar nicht so wirksam wie bisher angenommen.

Gerade sind alle krank. Oder zumindest gefühlt alle. Die Grippewelle plagt seit Wochen die Schweiz und es scheint noch kein Ende in Sicht zu sein. Um die schlimmsten Grippe-Symptome zu bekämpfen, greift man in der Schweiz gerne mal zu Medikamenten. In der Hochsaison der Grippe zeigt nun aber eine Studie aus den USA, dass einer der beliebtesten Wirkstoffe gar nichts nützt.