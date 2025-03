In Zürich dürfen weitere 500 Personen legal kiffen. Bild: shutterstock

Die grösste Kiffer-Studie der Schweiz hat jetzt noch mehr Teilnehmende

Im Kanton Zürich haben am Montag weitere 500 Personen mit legalem Kiffen begonnen. Seit der Eröffnung der ersten Verkaufsstellen im Mai 2024 rauchen damit bereits 3900 Personen für eine Studie legal Cannabis, wie der zuständige Verein am Montag mitteilte.

Die Zürcher Studie will während fünf Jahren den Freizeit-Cannabiskonsum von insgesamt 7500 Personen untersuchen. Es fehlen also noch rund 3600 Teilnehmende, um dieses Ziel zu erreichen.

Durchgeführt wird die schweizweit grösste Kiffer-Studie vom Verein Swiss Cannabis Research. Ausgewertet wird das Studienmaterial dann von einem unabhängigen Forschungsteam der Universität Zürich und der Konjunkturforschungsstelle KOF (ETH Zürich). Bald will das Forschungsteam erste Erkenntnisse vorstellen.

Bio-Produkte aus Freiburg und Schwyz

Alle zwei Monate erhalten neue Studiengruppen den Zugang zu legalem Cannabis. Ein Teil der Teilnehmenden führt ein Konsumtagebuch, um den Konsum zu reflektieren und schädliche Muster zu erkennen.

An zwölf Verkaufsstellen im Kanton Zürich wird das legale Cannabis verkauft. Zur Auswahl stehen den Teilnehmenden verschiedene Sorten und Produkte, die in Bio-Qualität in den Kantonen Schwyz und Freiburg hergestellt werden.

Ähnliche Studien wurden bereits in mehreren Städten lanciert – unter anderem in Zürich, Lausanne, Basel, Bern, Biel und Luzern. (sda, les)