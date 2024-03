Bezirksgericht Bülach verurteilt früheren Staatsverweigerer zu Geldstrafe

Der Beschuldigte weigerte sich jedoch, seinen Ausweis zu zeigen. Damals habe er die Haltung vertreten, dass er keine Person sei, sondern «ein Lebewesen». Als solches habe er sich nicht an staatliche Vorgaben zu halten, so seine damalige Einstellung.

Israel greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an +++ Netanjahus Frau appelliert an Katar

Masterplan oder «Pfusch»?: So will Jacqueline Badran die 13. AHV finanzieren

So viel verdient die Mittelschicht in der Schweiz

Das Dorflädeli soll auch am Sonntag öffnen – der Nationalrat will das Arbeitsrecht lockern

Den Bürgerlichen ist im Nationalrat ein Erfolg im Kampf für mehr Liberalisierung bei den Ladenöffnungszeiten gelungen. Neu sollen kleine Lebensmittelläden auch sonntags offen sein.

Das Arbeitsrecht soll weiter gelockert werden. Dadurch könnten am Sonntag künftig noch mehr Läden offen haben. So will es zumindest der Nationalrat. Dieser sprach sich mit 109 zu 79 Stimmen am Dienstag für eine Motion von Philippe Nantermod (FDP/VS) aus.