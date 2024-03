Verfahren gegen Polizisten nach tödlichem Schuss eingestellt

Der Vorfall ereignete sich im November 2020. An einem Montag ging bei der Polizei um 22.15 Uhr ein Notruf ein, wonach ein mit einem Messer bewaffneter Mann mit Suizid drohe. Die Polizisten – zwei Beamte der Regionalpolizei und zwei der Kantonspolizei – fanden den Mann in der Nähe seines Wohnhauses.

Der Einsatz der Schusswaffe sei verhältnismässig gewesen, teilte die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft am Montag mit. Der angegriffene Polizist habe in der für ihn lebensgefährlichen Situation keine andere Wahl gehabt. Die Aussagen von Zeugen sowie die Obduktion und die Sachbeweise würden ein einheitliches Bild ergeben.

Ein Aargauer Kantonspolizist wird nach einem tödlichen Schuss auf einen 68-jährigen Mann bei einem Einsatz 2020 in Suhr rechtlich nicht belangt. Der Beamte habe in Notwehr gehandelt, kam die Staatsanwaltschaft in ihrer Untersuchung zum Schluss. Sie stellte das Verfahren ein.

Der Berner Grossrat Nils Fiechter ist am Samstag an der Delegiertenversammlung in Thun BE zum neuen Präsidenten der Jungen SVP gewählt worden, wie die Junge SVP mitteilte. Fiechter tritt die Nachfolge des Baslers David Trachsel an.