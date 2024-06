Strasse über den Hirzel (ZH) ist wegen Erdrutsch gesperrt

«Kovi»-Neuauflage: Bürgerliches Komitee will Schweizer Konzerne in die Pflicht nehmen

Am Rhein vom Bodensee bis nach Basel und an der Thur von der Mündung Sitter bis zum Rhein im Kanton Thurgau gilt erhebliche Hochwassergefahr. Die ergiebigen Niederschläge am Alpennordhang halten nach Angaben des Bundes bis Samstagvormittag an.