Eröffnungsfeier des Flughofes des Flughafens Zürichs, 1953. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der beste Flughafen Europas liegt in der Schweiz

Der Flughafen Zürich bleibt europäische Spitze: So wurde der hiesige Flughafen zum sechsten Mal in Folge mit dem ASQ-Award als «Bester Flughafen Europas in der Kategorie 25 bis 40 Millionen Passagiere» ausgezeichnet. Auch beim World Travel Award erreichte er erneut den ersten Platz in seiner Kategorie.

quelle: photopress-archiv / ernst baumann

«Wir freuen uns sehr, dass wir erneut zwei der renommiertesten Awards in unserer Branche für uns entscheiden konnten», lässt sich CEO Lukas Brosi in einer Pressemitteilung vom Montag zitieren. Es sei für den Flughafen Zürich von grosser Bedeutung, eine hohe Qualität für die Passagiere sicherzustellen und dies bedinge gute Zusammenarbeit aller Partner.

Der ASQ Award wird den Angaben zufolge jährlich vom Airports Council International (ACI) World, dem internationalen Dachverband der Flughafenbetreiber, vergeben und basiert auf Kundenbefragungen. Die Auszeichnung würdigt Flughäfen auf der ganzen Welt, die basierend auf der Meinung der Passagiere das beste Kundenerlebnis bieten.

Die Umfrage beinhaltet 34 verschiedene Kategorien wie Infrastruktur, Sicherheitskontrolle, Verpflegungsmöglichkeiten oder Hygienemassnahmen. (sda/awp)