In mehreren Kantonen ist das Halten und Züchten von American Staffordshire Terriern verboten. Bild: Shutterstock

Listenhunde: Diese Gesetze gelten in den Kantonen

Mehr «Schweiz»

Ein Hundehalter ist bis vor das Bundesgericht gezogen, weil das Zürcher Veterinäramt seinen Terrier-Mischling als verbotenen bullartigen Terrier eingestuft hatte. Das Gericht wies die Beschwerde ab, der Hund darf nicht im Kanton bleiben.

Beim Thema Hundehaltung haben die Kantone unterschiedliche Regeln. Nachfolgend eine Übersicht über jene Kantone, die Halter von mutmasslich gefährlichen Rassen an die kurze Leine nehmen – und wo alle Vierbeiner erlaubt sind.

Aargau

Im Aargau ist die Haltung von potenziell gefährlichen Rassen nur mit kantonaler Bewilligung erlaubt. Voraussetzung für diese Bewilligung ist unter anderem eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von über einer Million Franken. Listenhunde, die im Kanton zu Besuch sind, müssen an der Leine geführt werden. Bei Spaziergängen mit mehreren Hunden muss der Listenhund eine eigene Aufsichtsperson haben, die nur für ihn verantwortlich ist.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

Pitbull Terrier

American Staffordshire Terrier

American Bullterrier

American Pitbull Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Rottweiler

Deren Mischlinge, zum Beispiel American Bully und Exotic Bully

Basel-Stadt

Für acht potenziell gefährliche Rassen braucht es im Kanton Basel-Stadt eine Bewilligung. Für Hunde der Rasse Cane Corso, die keine anerkannten Abstammungspapiere haben, sowie der Rasse American Bulldog müssen beim Veterinäramt vorgeführt und beurteilt werden. Für American Bullys und Pocket Bullys braucht es eine Bewilligung, weil es sich um Kreuzungen von bewilligungspflichtigen Rassen handelt.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

American Staffordshire Terrier

Bullterrier (inklusive Miniatur Bullterrier)

Dobermann

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Pitbull Terrier

Rottweiler

Staffordshire Bullterrier

Kreuzungen aus diesen Rassen

Basel-Landschaft

In Basel-Landschaft braucht es ebenfalls für acht potenziell gefährliche Rassen eine Bewilligung.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Rottweiler

Dobermann

Dogo Argentiino

Fila Brasileiro

Mischlinge aus diesen Rassen

Hunde, deren Erscheinungsbild vermuten lässt, dass sie von einem potenziell gefährlichen Rassetyp abstammen

Andere Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens als potenziell gefährlich aufgefallen sind.

Freiburg

Das Halten und Züchten von Pitbull-Terriern sowie deren Kreuzungen ist verboten. Vorübergehende Aufenthalte von 90 Tagen sind erlaubt, sofern die Tiere einen Maulkorb tragen und an der Leine bleiben.

Genf

Verboten sind in Genf Hunderassen, die für Angriffe gezüchtet werden. Das Halteverbot gilt auch für Vierbeiner mit entsprechender Vorgeschichte, also Tiere, die bereits Menschen oder andere Haustiere angegriffen und gebissen haben. Unter strengen Auflagen kann eine Ausnahmebewilligung für Listenhunde erteilt werden.

Potenziell gefährliche Hunde:

American Staffordshire Terrier

Boerbull

Bullmastiff

Cane Corso

Dogo Argentino

Bordeauxdogge

Fila Brasileiro

Mastiff

Mastín Español

Mastino Napoletano

Pitbull

Presa Canario

Rottweiler

Thai Ridgeback

Tosa Inu (Japanische Dogge)

Glarus

Für potenziell gefährliche Hunderassen und deren Mischlinge braucht es im Kanton Glarus eine Bewilligung, dazu gehört auch der Rottweiler. Zudem müssen Tiere, die von ausserhalb zu Besuch sind, mit Maulkorb an der Leine geführt werden.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

Rottweiler

Dobermann

Dogo Argentino

Cane Corso

Deutscher Schäferhund

Belgischer Schäferhund

Mischlinge aus diesen Rassen

Schaffhausen

Wer einen Hund einer potenziell gefährlichen Rasse oder einen solchen Mischling halten will, braucht eine Bewilligung. Dies gilt auch für Vierbeiner, deren Erscheinungsbild auf eine solche Rasse schliessen lässt. Touristen dürfen sich mit einem bewilligungspflichtigen Hund im Kanton Schaffhausen aufhalten. Die Einfuhr von coupierten Hunden ist jedoch verboten.

Rassentypen, die bewilligungspflichtig sind:

American Staffordshire Terrier

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

American Pitbull

Cane Corso

Dobermann

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Mastiff

Mastín Español

Mastino Napoletano

Presa Canario (Dogo Canario)

Rottweiler

Tosa

Deren Mischlinge (z.B. American Bully, Miniature Bullterrier)

Solothurn

Für das Halten von potenziell gefährlichen Rassen braucht es eine Bewilligung. Mit dem revidierten Hundegesetz, das im Mai 2025 gutgeheissen wurde, sind ab kommendem Jahr auch Mischlinge dieser Rassen bewilligungspflichtig. Bisher durften sie nicht im Kanton Solothurn gehalten werden, da nur reinrassige Listenhunde bewilligt wurden.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

American Stafforshire Terrier

Rottweiler

Dobermann

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Tessin

Seit 2009 braucht es im Tessin für das Halten von 30 Rassen eine Bewilligung. Diese Bewilligungspflicht gilt auch für Vierbeiner, die sich länger als 30 Tage im Jahr im Tessin aufhalten. Dies betrifft vor allem Zweitwohnungs- und Ferienhausbesitzer. Verboten sind coupierte Hunde.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig

American Pitbull

American Staffordshire Terrier

Bullterrier und Bullterrier Miniature

Staffordshire Bullterrier

Deutsche Dogge

American Bulldog

Bullmastiff

Cane Corso

Anatolischer Hirtenhund

Zentralasiatischer Owtscharka (Alabay)

Šarplaninac

Kaukasischer Owtscharka

Dogo Argentino

Bordeauxdogge

Fila Brasileiro

Mastiff

Tibetischer Mastiff

Mastino Napoletano

Rottweiler

Tosa Inu

Deutscher Schäferhund

Belgische Schäferhunde

Holländischer Schäferhund (Hollandse Herdershond)

Tschechoslowakischer Wolfhund

Beauceron

Komondor

Kuvasz

Tatra-Hirtenhund (Polski Owczarek Podhalanski)

Südrussischer Owtscharka

Dobermann

Thurgau

Im Thurgau brauchen Halterinnen und Halter von Hunden, die als potenziell gefährlich eingestuft sind, eine Bewilligung. Dies gilt auch für Personen, die das Tier betreuen. Als potenziell gefährlich gelten 14 Rassen und deren Kreuzungen.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

American Staffordshire Terrier

Bullterrier

Cane Corso

Dobermann

Dogo Argentino

Fila Brasileiro

Mastiff

Mastín Español

Mastino Napoletano

Presa Canario (Dogo Canario, Alano)

Rottweiler

Staffordshire Bullterrier

Tosa

Hunde des Typs Pitbull

Mischungen aus diesen Rassen oder Hunde, deren Erscheinungsbild vermuten lässt, dass sie von einer potenziell gefährlichen Rasse abstammen (z.B. American Bully, Boerbull).

Waadt

Für das Halten potenziell gefährlicher Hunderassen im Kanton Waadt ist eine Bewilligung notwendig. Der Verkauf oder die Weitergabe von als gefährlich eingestuften Hunden ist verboten.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

Rottweiler

American Staffordshire Terrier

American Pitbull Terrier

Mischungen dieser Rassen

Wallis

Im Wallis ist das Halten von zwölf Hunderassen verboten. Ausgenommen sind Ferienaufenthalte von bis zu 30 Tagen.

Diese Rassen sind verboten:

American Staffordshire Terrier

Bullterrier

Staffordshire Bullterrier

Pitbull Terrier

Dobermann

Argentinische Dogge

Fila Brasileiro

Tosa

Rottweiler

Mastiff

Mastino Napoletano

Mastín Español

Kreuzung aus diesen Rassen

Zürich

Im Kanton Zürich sind mehrere potenziell gefährliche Hunderassen – neu auch der Rottweiler – verboten. Für Rottweiler, die schon vor dem Verbot im Kanton lebten, können aktuell Haltebewilligungen beantragt werden. Für andere potenziell gefährliche Rassen gibt es keine Bewilligungen mehr. Mittlerweile sind alle Listenhunde, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2010 im Kanton lebten, gestorben.

Gibt es Hinweise, dass ein Hund zu den verbotenen Rassen zählt und liegt kein ausreichender Abstammungsnachweis vor, entscheidet das Veterinäramt aufgrund der äusseren Erscheinung. Hunde von ausserhalb des Kantons müssen einen Maulkorb tragen und dürfen sich maximal 30 Tage pro Jahr im Kanton aufhalten.

Diese Rassen sind verboten:

American Bullterrier

American Bully

American Bully XXL

American Pitbull Terrier

American Pocket Bully

American Staffordshire Terrier

Bandog

Basicdog

Bullterrier

Pitbull Terrier

Rottweiler

Staffordshire Bullterrier

Swiss Blue Bully

Swiss Champagner Bully

Mischlinge mit mindestens 10 Prozent Blutanteil dieser Rassen

Kantone ohne Einschränkungen

Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern, St. Gallen, Graubünden, Luzern, Neuenburg, Jura, Uri, Zug, Nidwalden, Obwalden, Schwyz. (vro/sda)