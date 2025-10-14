wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Schweiz
Hund

Listenhunde: Welche Rassen in welchem Kanton verboten sind

American Staffordshire Terrier
In mehreren Kantonen ist das Halten und Züchten von American Staffordshire Terriern verboten.Bild: Shutterstock

Listenhunde: Diese Gesetze gelten in den Kantonen

14.10.2025, 15:0414.10.2025, 15:04

Ein Hundehalter ist bis vor das Bundesgericht gezogen, weil das Zürcher Veterinäramt seinen Terrier-Mischling als verbotenen bullartigen Terrier eingestuft hatte. Das Gericht wies die Beschwerde ab, der Hund darf nicht im Kanton bleiben.

Beim Thema Hundehaltung haben die Kantone unterschiedliche Regeln. Nachfolgend eine Übersicht über jene Kantone, die Halter von mutmasslich gefährlichen Rassen an die kurze Leine nehmen – und wo alle Vierbeiner erlaubt sind.

Inhaltsverzeichnis
AargauBasel-StadtBasel-LandschaftFreiburgGenfGlarusSchaffhausenSolothurnTessinThurgauWaadtWallisZürichKantone ohne Einschränkungen

Aargau

Im Aargau ist die Haltung von potenziell gefährlichen Rassen nur mit kantonaler Bewilligung erlaubt. Voraussetzung für diese Bewilligung ist unter anderem eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von über einer Million Franken. Listenhunde, die im Kanton zu Besuch sind, müssen an der Leine geführt werden. Bei Spaziergängen mit mehreren Hunden muss der Listenhund eine eigene Aufsichtsperson haben, die nur für ihn verantwortlich ist.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • Pitbull Terrier
  • American Staffordshire Terrier
  • American Bullterrier
  • American Pitbull Terrier
  • Staffordshire Bullterrier
  • Bullterrier
  • Rottweiler
  • Deren Mischlinge, zum Beispiel American Bully und Exotic Bully

Basel-Stadt

Für acht potenziell gefährliche Rassen braucht es im Kanton Basel-Stadt eine Bewilligung. Für Hunde der Rasse Cane Corso, die keine anerkannten Abstammungspapiere haben, sowie der Rasse American Bulldog müssen beim Veterinäramt vorgeführt und beurteilt werden. Für American Bullys und Pocket Bullys braucht es eine Bewilligung, weil es sich um Kreuzungen von bewilligungspflichtigen Rassen handelt.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • American Staffordshire Terrier
  • Bullterrier (inklusive Miniatur Bullterrier)
  • Dobermann
  • Dogo Argentino
  • Fila Brasileiro
  • Pitbull Terrier
  • Rottweiler
  • Staffordshire Bullterrier
  • Kreuzungen aus diesen Rassen

Basel-Landschaft

In Basel-Landschaft braucht es ebenfalls für acht potenziell gefährliche Rassen eine Bewilligung.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • Bullterrier
  • Staffordshire Bullterrier
  • American Staffordshire Terrier
  • American Pitbull Terrier
  • Rottweiler
  • Dobermann
  • Dogo Argentiino
  • Fila Brasileiro
  • Mischlinge aus diesen Rassen
  • Hunde, deren Erscheinungsbild vermuten lässt, dass sie von einem potenziell gefährlichen Rassetyp abstammen
  • Andere Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens als potenziell gefährlich aufgefallen sind.

Freiburg

Das Halten und Züchten von Pitbull-Terriern sowie deren Kreuzungen ist verboten. Vorübergehende Aufenthalte von 90 Tagen sind erlaubt, sofern die Tiere einen Maulkorb tragen und an der Leine bleiben.

Genf

Verboten sind in Genf Hunderassen, die für Angriffe gezüchtet werden. Das Halteverbot gilt auch für Vierbeiner mit entsprechender Vorgeschichte, also Tiere, die bereits Menschen oder andere Haustiere angegriffen und gebissen haben. Unter strengen Auflagen kann eine Ausnahmebewilligung für Listenhunde erteilt werden.

Potenziell gefährliche Hunde:

  • American Staffordshire Terrier
  • Boerbull
  • Bullmastiff
  • Cane Corso
  • Dogo Argentino
  • Bordeauxdogge
  • Fila Brasileiro
  • Mastiff
  • Mastín Español
  • Mastino Napoletano
  • Pitbull
  • Presa Canario
  • Rottweiler
  • Thai Ridgeback
  • Tosa Inu (Japanische Dogge)

Glarus

Für potenziell gefährliche Hunderassen und deren Mischlinge braucht es im Kanton Glarus eine Bewilligung, dazu gehört auch der Rottweiler. Zudem müssen Tiere, die von ausserhalb zu Besuch sind, mit Maulkorb an der Leine geführt werden.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • American Staffordshire Terrier
  • American Pitbull Terrier
  • Bullterrier
  • Staffordshire Bullterrier
  • Rottweiler
  • Dobermann
  • Dogo Argentino
  • Cane Corso
  • Deutscher Schäferhund
  • Belgischer Schäferhund
  • Mischlinge aus diesen Rassen

Schaffhausen

Wer einen Hund einer potenziell gefährlichen Rasse oder einen solchen Mischling halten will, braucht eine Bewilligung. Dies gilt auch für Vierbeiner, deren Erscheinungsbild auf eine solche Rasse schliessen lässt. Touristen dürfen sich mit einem bewilligungspflichtigen Hund im Kanton Schaffhausen aufhalten. Die Einfuhr von coupierten Hunden ist jedoch verboten.

Rassentypen, die bewilligungspflichtig sind:

  • American Staffordshire Terrier
  • Bullterrier
  • Staffordshire Bullterrier
  • American Pitbull
  • Cane Corso
  • Dobermann
  • Dogo Argentino
  • Fila Brasileiro
  • Mastiff
  • Mastín Español
  • Mastino Napoletano
  • Presa Canario (Dogo Canario)
  • Rottweiler
  • Tosa
  • Deren Mischlinge (z.B. American Bully, Miniature Bullterrier)

Solothurn

Für das Halten von potenziell gefährlichen Rassen braucht es eine Bewilligung. Mit dem revidierten Hundegesetz, das im Mai 2025 gutgeheissen wurde, sind ab kommendem Jahr auch Mischlinge dieser Rassen bewilligungspflichtig. Bisher durften sie nicht im Kanton Solothurn gehalten werden, da nur reinrassige Listenhunde bewilligt wurden.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • Bullterrier
  • Staffordshire Bullterrier
  • American Stafforshire Terrier
  • Rottweiler
  • Dobermann
  • Dogo Argentino
  • Fila Brasileiro

Tessin

Seit 2009 braucht es im Tessin für das Halten von 30 Rassen eine Bewilligung. Diese Bewilligungspflicht gilt auch für Vierbeiner, die sich länger als 30 Tage im Jahr im Tessin aufhalten. Dies betrifft vor allem Zweitwohnungs- und Ferienhausbesitzer. Verboten sind coupierte Hunde.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig

  • American Pitbull
  • American Staffordshire Terrier
  • Bullterrier und Bullterrier Miniature
  • Staffordshire Bullterrier
  • Deutsche Dogge
  • American Bulldog
  • Bullmastiff
  • Cane Corso
  • Anatolischer Hirtenhund
  • Zentralasiatischer Owtscharka (Alabay)
  • Šarplaninac
  • Kaukasischer Owtscharka
  • Dogo Argentino
  • Bordeauxdogge
  • Fila Brasileiro
  • Mastiff
  • Tibetischer Mastiff
  • Mastino Napoletano
  • Rottweiler
  • Tosa Inu
  • Deutscher Schäferhund
  • Belgische Schäferhunde
  • Holländischer Schäferhund (Hollandse Herdershond)
  • Tschechoslowakischer Wolfhund
  • Beauceron
  • Komondor
  • Kuvasz
  • Tatra-Hirtenhund (Polski Owczarek Podhalanski)
  • Südrussischer Owtscharka
  • Dobermann

Thurgau

Im Thurgau brauchen Halterinnen und Halter von Hunden, die als potenziell gefährlich eingestuft sind, eine Bewilligung. Dies gilt auch für Personen, die das Tier betreuen. Als potenziell gefährlich gelten 14 Rassen und deren Kreuzungen.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • American Staffordshire Terrier
  • Bullterrier
  • Cane Corso
  • Dobermann
  • Dogo Argentino
  • Fila Brasileiro
  • Mastiff
  • Mastín Español
  • Mastino Napoletano
  • Presa Canario (Dogo Canario, Alano)
  • Rottweiler
  • Staffordshire Bullterrier
  • Tosa
  • Hunde des Typs Pitbull
  • Mischungen aus diesen Rassen oder Hunde, deren Erscheinungsbild vermuten lässt, dass sie von einer potenziell gefährlichen Rasse abstammen (z.B. American Bully, Boerbull).

Waadt

Für das Halten potenziell gefährlicher Hunderassen im Kanton Waadt ist eine Bewilligung notwendig. Der Verkauf oder die Weitergabe von als gefährlich eingestuften Hunden ist verboten.

Diese Rassen sind bewilligungspflichtig:

  • Rottweiler
  • American Staffordshire Terrier
  • American Pitbull Terrier
  • Mischungen dieser Rassen

Wallis

Im Wallis ist das Halten von zwölf Hunderassen verboten. Ausgenommen sind Ferienaufenthalte von bis zu 30 Tagen.

Diese Rassen sind verboten:

  • American Staffordshire Terrier
  • Bullterrier
  • Staffordshire Bullterrier
  • Pitbull Terrier
  • Dobermann
  • Argentinische Dogge
  • Fila Brasileiro
  • Tosa
  • Rottweiler
  • Mastiff
  • Mastino Napoletano
  • Mastín Español
  • Kreuzung aus diesen Rassen

Zürich

Im Kanton Zürich sind mehrere potenziell gefährliche Hunderassen – neu auch der Rottweiler – verboten. Für Rottweiler, die schon vor dem Verbot im Kanton lebten, können aktuell Haltebewilligungen beantragt werden. Für andere potenziell gefährliche Rassen gibt es keine Bewilligungen mehr. Mittlerweile sind alle Listenhunde, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2010 im Kanton lebten, gestorben.

Gibt es Hinweise, dass ein Hund zu den verbotenen Rassen zählt und liegt kein ausreichender Abstammungsnachweis vor, entscheidet das Veterinäramt aufgrund der äusseren Erscheinung. Hunde von ausserhalb des Kantons müssen einen Maulkorb tragen und dürfen sich maximal 30 Tage pro Jahr im Kanton aufhalten.

Diese Rassen sind verboten:

  • American Bullterrier
  • American Bully
  • American Bully XXL
  • American Pitbull Terrier
  • American Pocket Bully
  • American Staffordshire Terrier
  • Bandog
  • Basicdog
  • Bullterrier
  • Pitbull Terrier
  • Rottweiler
  • Staffordshire Bullterrier
  • Swiss Blue Bully
  • Swiss Champagner Bully
  • Mischlinge mit mindestens 10 Prozent Blutanteil dieser Rassen

Kantone ohne Einschränkungen

Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Bern, St. Gallen, Graubünden, Luzern, Neuenburg, Jura, Uri, Zug, Nidwalden, Obwalden, Schwyz. (vro/sda)

Mehr zum Thema:

Hundehalter mit Terrier-Mischling blitzt vor Bundesgericht ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lachende Hunde, die dich glücklich machen
1 / 32
Lachende Hunde, die dich glücklich machen
Und nun: 31 lächelnde Hunde, die dein Herz erwärmen. (Bild: imgur)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Beim Thema Hundekurs streiten sich die Gemüter
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
29 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
29
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Kushner und Witkoff sollen Hamas-Chef getroffen haben +++ Tote nach israelischem Angriff
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Jeder dritte Verurteilte hat keinen festen Wohnsitz in der Schweiz
In der Schweiz wurden 2024 rund 33'000 Personen nach dem Strafgesetz verurteilt. Auffällig dabei: Ein Drittel davon gehört nicht zur ständigen Wohnbevölkerung unseres Landes. Neu werden die Nationalitäten der verurteilten Personen pro Straftatbestand ausgewiesen.
Seit 2016 publiziert das Bundesamt für Statistik (BfS) Daten zur Nationalität von Verurteilten. Ab diesem Jahr werden auch die Zahlen zu den einzelnen Straftatbeständen der Vergehen und Verbrechen des Strafgesetzbuches für jede Nationalität separat zur Verfügung gestellt. Heute erschienen die aktuellsten Zahlen zum Jahr 2024.
Zur Story