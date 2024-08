Auto stürzt in Zürichsee – Einsatz läuft

Am Montagmorgen ist in Küsnacht ein grosser Polizeieinsatz im Gang. Grund dafür ist ein Auto, das in den See gestürzt ist.

Bei der Kreuzung Seestrasse/Goldbacherstrasse in Küsnacht ist die Polizei am Montagmorgen mit einem grossen Aufgebot vor Ort. Grund dafür ist ein Auto, das in den Zürichsee gestürzt ist, wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt. Es handle sich um einen Personenwagen. Passiert sei der Unfall um circa 9 Uhr.

Blick auf Küsnacht. Bild: Shutterstock

Mehr Angaben zum Unfall kann die Polizei derzeit nicht machen. Das Ereignis wirkt sich auch auf den Strassenverkehr aus. «Alles ist gesperrt», sagt ein ZüriReporter.

Update folgt ...

(bza) (zueritoday.ch)