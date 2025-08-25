sonnig23°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Deutsche Lehrerin ist 16 Jahre krankgeschrieben und kassiert Lohn

Außenansicht vom Berufskolleg am Montag, 16. Oktober 2023, in Wesel. Foto : Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services
Die Lehrerin ist am Berufskolleg Wesel in Nordrhein-Westfalen angestellt.Bild: Wesel

Lehrerin 16 Jahre krankgeschrieben – Schulleiter kannte nicht einmal ihren Namen

Ein kurioser Fall sorgt derzeit in Deutschland für Aufsehen: Seit 2009 war eine Lehrerin durchgehend krankgeschrieben und erhielt in diesen 16 Jahren jeden Monat ihren Lohn. Jetzt muss sie zum Amtsarzt.
25.08.2025, 14:4725.08.2025, 14:47
Mehr «International»

16 Jahre lang hat eine Lehrerin in Nordrhein-Westfalen ein ärztliches Attest vorgelegt und sich krankschreiben lassen. In dieser Zeit hat sie gleichzeitig ihren vollen Lohn – zwischen 5051 und 6174 Euro – erhalten, wie deutsche Medien berichten. Der Fall wurde nun publik, da ein Gericht entscheiden musste, ob sie zum Amtsarzt muss. Diese Untersuchung hatte sie bisher verweigert.

Doch das Gericht hat nun gegen sie entschieden. Gemäss ihren Attesten litt die Frau unter psychischen Problemen, weshalb sie in der ganzen Zeit als arbeitsunfähig beurteilt wurde. Als ihr Arbeitgeber, das Land Nordrhein-Westfalen, nun nach 16 Jahren eine Untersuchung anordnete und sie zum Amtsarzt schicken wollte, reichte die Lehrerin Beschwerde ein. Bereits das Verwaltungsgericht hatte gegen sie geurteilt, weshalb sie nun vors Oberverwaltungsgericht gezogen war. Erneut erfolglos.

Zurück an die Arbeit oder in Pension

Warum die Behörden den Fall erst jetzt untersuchen, ist unklar. Die Öffentlichkeit und Berufskolleginnen und -kollegen reagieren mit Unverständnis. «Der Rektor der Schule kann die Stelle der krankgeschriebenen Lehrerin in der Regel nicht als volle Stelle nachbesetzen. Das heisst, dass die ausgefallene Arbeit an den Kolleginnen und Kollegen hängen bleibt», sagt etwa Andreas Bartsch, Präsident des nordrhein-westfälischen Lehrerverbands, zur Bild. Er spricht darum auch von einem «Schlag ins Gesicht der Kolleginnen und Kollegen».

Doch nun soll ihre Dienstunfähigkeit geprüft werden. Da sie nichts falsch gemacht hat, müsste sie den Lohn nicht zurückzahlen, erklärt der Beamtenrechtler Michael Else gegenüber dem Spiegel. Wird sie als dienstfähig beurteilt, müsste sie zurück an die Arbeit. Stellt der Amtsarzt aber eine Dienstunfähigkeit fest, wird sie in den Ruhestand versetzt. Ihr Lohn wird dann eine Pension und ist somit tiefer.

Schulleiter kannte Namen nicht

Es wird vermutet, dass die Frau in all den Jahren schlicht vergessen ging. Das erklärt auch die Aussagen des Schulleiters, wie die Bild berichtet. Er kam 2015 an die Schule, als die Frau längst krankgeschrieben war. Ihren Namen habe er noch nie gehört, sagt er zum Portal.

Dennoch kommen auch Zweifel auf. Laut der Bild soll die Frau zwei Wohnungen in Duisburg besitzen und könnte jahrelang als Heilpraktikerin gearbeitet haben. Bestätigt sind diese Angaben jedoch nicht.

Der Fall soll nun umfassend aufgearbeitet werden. (vro)

Mehr zu Lehrpersonal:

So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
20 Lehrer, die cooler sind als du
1 / 22
20 Lehrer, die cooler sind als du
Bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lehrerin arbeitete nebenbei auf TikTok als «Orgasmus-Päpstin» – jetzt wurde sie entlassen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Liverpool denkt wegen Isak über einen Tausch nach +++ Hajdari bei Hoffenheim im Gespräch
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel: Schrittweiser Abzug aus Libanon möglich +++ Massiver Luftangriff auf Jemen
3
Mbappé schiesst Real Madrid zum Sieg +++ Vingegaards Team werden Velos gestohlen
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Ägypten: Mehrere Studenten im Mittelmeer ertrunken
An der ägyptischen Küste sind sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelmeer ertrunken. Eine Gruppe aus etwa 150 Studenten war westlich von Alexandria unterwegs, wie Medien berichteten. Eine Studentin sei bei starkem Wellengang und trotz eines Schwimmverbots, erkennbar durch eine rote Warnflagge am Strand, ins Wasser gegangen.
Zur Story