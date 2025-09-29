meist klar14°
Wegen Palästina-Demo: Verkehr am Zürcher Paradeplatz stark eingeschränkt

Wegen Palästina-Demo: Verkehr am Zürcher Paradeplatz stark eingeschränkt

29.09.2025, 19:5729.09.2025, 19:57

Zurzeit ist wegen einer Demonstration der Tram- und Busverkehr um den Zürcher Paradeplatz eingeschränkt, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) über seine Webseite berichtet. Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.

Bild
bild: sc/zvv

Bei der Demonstration handelt es sich um eine Pro-Palästina-Aktion, welche von diversen politischen Gruppierungen organisiert und durchgeführt wird. Auf Instagram und Telegram teilen die Organisatoren laufend Bilder und Informationen zur «Einnahme» des Paradeplatzes.

Ziel der Demonstration sei es, auf die Rolle des Schweizer Finanzplatzes im Gaza-Konflikt aufmerksam zu machen, heisst es auf Telegram. So wird von UBS und SNB gefordert, ihre Investitionen in (u.a. israelische) Rüstungskonzerne aufzugeben.

Bislang sind die Tramlinien 2,6,7,8,9,19,13 und 17 durch die Demonstration betroffen. Die Organisatoren haben auf Telegram bekannt gegeben, «bald» in Richtung des Helvetiaplatzes loslaufen. Ob und inwiefern sich dies auf den öffentlichen Verkehr auswirken wird, ist noch unklar.

(cpf)

Wegen Palästina-Demo: Verkehr am Zürcher Paradeplatz stark eingeschränkt
Zurzeit ist wegen einer Demonstration der Tram- und Busverkehr um den Zürcher Paradeplatz eingeschränkt, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) über seine Webseite berichtet. Es sei mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen.
