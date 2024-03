27-jähriger Velofahrer nach Kollision mit Tram in Zürich verstorben

Ein 27-jähriger Velofahrer ist nach einer Kollision mit einem Tram am Samstagmorgen in einem Spital in Zürich seinen schweren Verletzungen erlegen. Es ist bereits der dritte tödliche Tramunfall in Zürich in dieser Woche.

Der junge Velofahrer war am Freitagabend im Zürcher Kreis 5 mit einem Flexity-Tram der Linie 4 zusammengeprallt. Er wurde zu Boden geschleudert und tödlich verletzt.

Nur eine Dreiviertelstunde später geriet ein Fussgänger beim Hauptbahnhof aus noch ungeklärten Gründen unter ein Tram der Linie 7 vom Central Richtung Bahnhofplatz. Das Tram musste angehoben werden um den Verunfallten zu bergen. Dessen Verletzungen waren so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Bereits am Montagabend war eine Fussgängerin im Kreis 11 in Zürich bei einem Tramunfall schwer verletzt worden. Die 56-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort starb sie am frühen Dienstagmorgen. (sda)