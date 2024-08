Der Dalai Lama war im Juni 2024 in New York, USA zu Besuch. Bild: keystone

Der Dalai Lama tritt im August im Zürcher Hallenstadion auf

Mehr «Schweiz»

Der Dalai Lama wird vom 23. bis 26. August in der Schweiz erwartet: Der oberste Repräsentant der tibetischen Buddhisten tritt dabei am Sonntag, 25. August im Zürcher Hallenstadion öffentlich auf.

Im Hallenstadion wird der Dalai Lama an einer Langlebenszeremonie teilnehmen und eine kurze Unterweisung in tibetischer Sprache geben, wie die Tibeter Gemeinschaft Schweiz und Liechtenstein (TGSL) am Mittwoch mitteilte.

Die NZZ hatte in ihrer Ausgabe vom Mittwoch über einen möglichen Besuch des spirituellen Oberhaupts der Tibeter berichtet. Am frühen Nachmittag teilte die TGSL dann offiziell mit, dass sie vom Besuch Seiner Heiligkeit auch erst kürzlich erfahren habe. Sie arbeite nun mit Hochdruck an den Vorbereitungen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Der Rahmen für den Event im Hallenstadion steht dabei bereits: Von 9 bis 10 Uhr findet das Programm mit dem 14. Dalai Lama statt. Anschliessend folgen bis 14 Uhr Aktivitäten der Tibeter Gemeinschaft.

Weiteres Programm noch offen

Das Hallenstadion, das den Ticketverkauf kurzfristig am Mittwochnachmittag eröffnete, wird schon ab 7 Uhr offen sein - die Veranstalter empfehlen «eine frühzeitige Anreise».

Das weitere Programm ist noch unbekannt. Gemäss TGSL wird der Dalai Lama am Freitag nächster Woche am späteren Nachmittag in Zürich eintreffen und am darauffolgenden Montag wieder abreisen. «Weitere Einzelheiten werden später bekannt gegeben.»

Der Dalai Lama war bereits mehrmals in der Schweiz. So etwa im September 2018, als das 50-jährige Bestehen des Tibet-Instituts in Rikon im Zürcher Tösstal gefeiert wurde. Und im August 2005 hielt er im Hallenstadion während acht Tagen Unterweisungen ab; 30'000 Personen aus 44 Ländern fuhren damals nach Oerlikon, rund 270 Journalisten aus dem In- und Ausland berichteten darüber. (sda)