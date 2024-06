Bild: echo hill records

«They ain't making Jews like Jesus anymore» – 24 Zitate zum Tod von Kinky Friedman

Am 26. Juni ist der texanische Musik-Legende Kinky Friedman im Alter von 79 Jahren gestorben. Er hinterlässt ein Lebenswerk an Songs, Romanen und grossartigen Zitaten für ein besseres, ganzheitlicheres Leben. Hier eine Auswahl.

Richard Samet «Kinky» Friedman war ein Unikum: Romanautor, Countrymusiker, enger Vertrauter von Bob Dylan und Willie Nelson, reueloser Freigeist, Künstler und Politaktivist der besonderen Art. Vor allem war er ein Texas-Original, das auf wundervoll subversive Art jüdische wie texanische Humor-Traditionen verband.

Mit seiner Band Kinky Friedman and the Texas Jewboys provozierte er in den Siebzigerjahren konservative Südstaatler gleichermassen wie traditionelle jüdische Kreise mit Songs wie «I'm Proud To Be an Asshole From El Paso» oder «They Ain't Makin' Jews Like Jesus Anymore».

Aber so hart er auch austeilen konnte, so zum Brüllen lustig seine Songtexte sein konnten, so empfindsam kamen manche seiner Lieder daher. Sein 2015er-Album hiess «I'm the Loneliest Man I Ever Met».

2006 kandidierte er als Gouveurneur von Texas («The first thing I'll do if elected is demand a recount!») – er verlor, bekam aber immerhin 13 Prozent der Stimmen. Politisch bezeichnete er sich als «strictly hippie», war aber mit den Ex-Präsidenten George W. Bush und Bill Clinton gleichermassen befreundet.

Bild: imago stock&people

Am 26. Juni 2024 ist Kinky Friedman in seinem achtzigsten Lebensjahr an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung gestorben.

Was bleibt, ist ein wundersames Lebenswerk an Songs, Romanen – und grossartigen Zitaten für ein besseres, ganzheitlicheres Leben. Hier eine Auswahl:

1 «Money can buy you a fine dog, but only love can make him wag his tail.» «Geld kann dir einen guten Hund kaufen, aber nur Liebe kann ihn dazu bringen, mit dem Schwanz zu wedeln.»

2 «Remember, if you fall flat on your face, you're still moving forward.» «Denk' daran: Auch wenn vorwärts auf die Schnauze fällst, geht's immer noch vorwärts.»

3 «Musicians can run this state better than politicians. We won't get a lot done in the mornings, but we'll work late and be honest.» «Musiker können diesen Staat besser regieren als Politiker. Morgens bringen wir nicht viel zustande, aber wir arbeiten bis spät in die Nacht und sind ehrlich.»

4 «If you're paranoid long enough, sooner or later you're gonna be right.» «Wenn du lange genug paranoid bist, wirst du früher oder später recht haben.»

Bild: imago stock&people

5 «Whether your destination is heaven or hell, you always have to change planes in Dallas.» «Egal, ob du in den Himmel oder in die Hölle musst, du musst immer in Dallas umsteigen.»

6 «Jesus and I were both Jewish and that neither of us ever had a job, we never had a home, we never married, and we traveled around the countryside irritating people.» «Jesus und ich sind beide jüdisch, und keiner von uns hatte je einen Job oder ein Haus, wir haben nie geheiratet und wir sind auf dem Land herumgezogen und haben die Leute genervt.»

7 «I'm too young for Medicare and too old for women to care.» «Ich bin zu jung für die staatliche Krankenversicherung und zu alt dafür, dass Frauen sich für mich interessieren.»

Bild: www.imago-images.de

8 «I support gay marriage. I believe they have a right to be as miserable as the rest of us.» «Ich befürworte die Homo-Ehe. Ich glaube, dass sie ein Recht darauf haben, genauso unglücklich zu sein wie der Rest von uns.»

9 «When a stray animal crosses your path, it may be as close to God as you're going to get in this lifetime.» «Wenn ein streunendes Tier deinen Weg kreuzt, ist das vielleicht die grösste Nähe zu Gott, die du in diesem Leben haben wirst.»

10 «God created whiskey to keep the Irish from taking over the world.» «Gott hat den Whiskey erschaffen, um die Iren davon abzuhalten, die Welt zu erobern.»

11 «In six days the Lord created the heavens and the earth and all the wonders therein. There are some of us who feel that He might have taken just a little more time.» «In sechs Tagen schuf der Herr Himmel und Erde und alle Wunder darin. Einige von uns sind der Meinung, er hätte sich ruhig ein klein wenig mehr Zeit nehmen können.»

Bild: www.imago-images.de

12 «My definition of an artist is anyone who's ahead of his time and behind on his rent.» «Meine Definition eines Künstlers ist jemand, der seiner Zeit voraus und mit seiner Miete im Rückstand ist.»

13 «A happy childhood is the worst possible preparation for life.» «Eine glückliche Kindheit ist die denkbar schlechteste Vorbereitung auf das Leben.»

14 «Well, I hate to be the one to take the flyswatter to Tinker Bell, but...» «Nun, ich bin ungern der, der die Fliegenklatsche auf Tinker Bell schlägt, aber ... »

15 «On the whole, I prefer cats to women because cats seldom – if ever – use the word ‹relationship›.» «Im Grossen und Ganzen ziehe ich Katzen den Frauen vor, weil Katzen selten – wenn überhaupt – das Wort ‹Beziehung› benutzen.»

Bild: www.imago-images.de

16 «True love usually results in a hostage situation.» «Wahre Liebe endet meist in einer Geisel-Situation.»

17 «The distance between the limousine and the gutter is a short one.» «Zwischen der Limousine und der Gosse ist nur eine kurze Distanz.»

18 «Happiness is a moving target.» «Glück ist ein bewegliches Ziel.»

19 «I believe that Willy Nelson is the hillbilly Dalai Lama.» «Ich glaube daran, dass Willy Nelson der Hillbilly-Dalai-Lama ist.»

20 «No matter where you go, you always see yourself in the rearview mirror.» «Egal, wohin du gehst, du siehst immer noch dich selbst im Rückspiegel.»

21 «I'm ready for anything. That's probably why it never happens.» «Ich bin für alles bereit. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es nie passiert.»

22 «If you have the choice between humble and cocky, go with cocky. There's always time to be humble later, once you've been proven horrendously, irrevocably wrong.» «Wenn du die Wahl zwischen bescheiden und frech hast, entscheide dich für frech. Es ist immer Zeit, später bescheiden zu sein, wenn es sich herausgestellt hat, dass du fürchterlich und unwiderruflich im Unrecht warst.»

23 «If you're lookin' for a helpin' hand, try the one at the end of your arm.» «Wenn du eine helfende Hand suchst, versuch es mit dem Ende deines Arms.»

Und schliesslich:

24 «My dear,



Find what you love and let it kill you.

Let it drain you of your all.

Let it cling onto your back and weigh you down into eventual nothingness.

Let it kill you and let it devour your remains.

For all things will kill you, both slowly and fastly, but it’s much better to be killed by a lover.



Falsely yours,

Kinky Friedman»

«Meine Liebe,

entdecke, was du liebst, und lass es dich töten.

Lass es dich auszehren.

Lass es sich an deinen Rücken klammern und dich in das endgültige Nichts hinabdrücken.

Lass es dich töten und lass es deine Überreste verschlingen.

Denn alles wird dich töten, sowohl langsam als auch schnell, aber es ist viel besser, von einem Liebhaber getötet zu werden.

Mit falschen Grüssen,

Kinky Friedman»

Bild: imago stock&people

Kinky Friedman R.I.P.