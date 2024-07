Der Ticketverkauf via Google Maps wird für ZVV-Nutzer in Zukunft kinderleicht. Bild: KEYSTONE

Jetzt kannst du ZVV-Tickets via Google Maps kaufen

Wer den Zürcher ÖV-Fahrplan am liebsten über Google Maps konsultiert, kann sich freuen: Der Ticketkauf wird in Zukunft kinderleicht. Durch den Ausbau der Zusammenarbeit des Zürcher Verkehrsverbunds mit Google lässt sich durch nur einen Klick das passende Billett kaufen.

Wer Zürcher ÖV-Verbindungen auf Google Maps studiert, sieht ab sofort das ZVV-Logo oberhalb der einzelnen Verbindungen. Klickt man darauf, so gelangt man direkt in die ZVV-App, welche einem das entsprechende Billett zur zuvor angesehenen Verbindung vorschlägt. Die Bezahlung erfolgt durch das hinterlegte Zahlungsmittel in der App.

Schweizweite Premiere

Diese Zusammenarbeit zwischen dem ZVV und Google Maps stellt eine schweizweite Premiere dar. Auf diese Art und Weise verfügbar sind alle ZVV-Tickets im Raum Zürich. Dadurch soll der Zugang zu öffentlichen Verkehrsmittel verbessert und der Ticketkauf vereinfacht werden, wie der ZVV am Dienstagmorgen in einer Mitteilung schreibt. Dies auch mit Blick darauf, dass Dreiviertel aller ZVV-Billette online gekauft werden. Zudem könnte die Zusammenarbeit mit Google Maps Touristinnen und Touristen den Ticketkauf für den Zürcher ÖV erleichtern.

Verfolge dein Tram oder deinen Bus in Echtzeit

Und für alle Ungeduldigen, die nicht gerne im Unwissen darüber gelassen werden, wo sich das verspätete Tram denn so lange aufhält, hält die Zusammenarbeit auch etwas bereit. Die Fahrzeuge der ZVV übermitteln Google Maps in Echtzeit, wo sie sich gerade befinden: die aktuelle Position kann daher laufend mitverfolgt werden.

(ema) (zueritoday.ch)