Neues Halbtax Plus wird laut Allianz Swisspass rege genutzt

Nutzerinnen und Nutzer zahlen einen Betrag ein und erhalten im Gegenzug einen Bonus. Wer beispielsweise ein Halbtax Plus 1000 löst, zahlt 800 Franken ein und erhält einen Bonus von 200 Franken. Das Gesamtguthaben beträgt 1000 Franken. (sda)

Das Halbtax Plus sei zwischen dem Generalabonnement (GA) und dem Halbtax anzusiedeln und richte sich an Reisende, die oft mit dem Halbtax unterwegs seien und den ÖV möglichst flexibel nutzen wollten, hiess es bei der Lancierung.

Jetzt kommt das Halbtax Plus für flexibles Reisen – die wichtigsten Punkte

Alle Halbtax-Plus-Pakete liegen demnach über den Erwartungen. Zur Produkteinführung stehe, wie erwartet, das 1000er-Paket im Fokus der Kundinnen und Kunden. «Erste Kunden wechseln jedoch bereits - nach Ausschöpfen des kleineren Pakets - in ein höheres», hiess es bei Alliance Swisspass.

Die Erwartungen seien damit bereits in der Einführungsphase «deutlich übertroffen» worden. Die sehr hohe Nachfrage zeige, dass das neu geschaffene Produkt «sehr gut» ankomme. Aktuell werden pro Woche Fahrausweise im Wert von rund drei Millionen Franken mit den Guthaben aus dem Halbtax Plus gekauft, wie Alliance Swisspass weiter schrieb.

Das neue Abo-Modell Halbtax Plus stösst bei Reisenden im öffentlichen Verkehr auf «reges Interesse». Seit der Einführung Mitte Dezember 2023 wurden bis Mitte Juni über 100'000 Guthabenpakete verkauft, wie Alliance Swisspass auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb.

Alliance Swisspass verzeichnet eine hohe Nachfrage nach dem Halbtax Plus.

