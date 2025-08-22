wechselnd bewölkt16°
Streik am Flughafen Zürich: Diese Flüge fallen vermutlich aus

Grosser Streik heute am Flughafen Zürich – diese Flüge sind betroffen

22.08.2025, 08:1322.08.2025, 08:13
Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem grossen Streik. Grund dafür ist die Lage beim Bodendienstleister Airlines Assistance Switzerland AG (AAS). Der Betrieb am Standort Zürich soll eingestellt werden – mehr als 200 Mitarbeitende könnten so ihre Stelle verlieren. Das Konsultationsverfahren sei geprägt von Intransparenz und Widersprüchlichkeiten, heisst es in einer Mitteilung der Luftverkehrs-Gewerkschaft VPOD. Die AAS hat deswegen für 14 Uhr einen ersten Warnstreik angekündigt.

Reisende am Flughafen Zuerich am Mittwoch, 23. Juli 2025, in Kloten. (KEYSTONE/Christian Merz)
Am Flughafen Zürich kommt es heute zu einem grösseren Streik.Bild: keystone

Diesen Streik bekommen auch die Passagiere zu spüren. Wie der «Blick» schreibt, sind Fluggäste von Airlines wie Chair, Eurowings und Air Serbia, die mit der AAS zusammenarbeiten, betroffen. Konkret geht es um folgende 17 Flugverbindungen ab 14 Uhr in Zürich:

  • sechs Flüge von Eurowings
    15.40 Uhr nach Düsseldorf
    15.55 Uhr nach Hamburg
    19.15 Uhr nach Düsseldorf
    20.15 Uhr nach Berlin
    20.30 Uhr nach Köln Bonn​
  • drei Flüge von Chair
    15.15 Uhr nach Rhodos
    16.55 Uhr nach Skopje
    17.15 Uhr nach Pristina
  • zwei Flüge von Air Serbia
    15.10 Uhr nach Belgrad
    20.40 Uhr nach Belgrad
  • ein oder beide Flüge der GP Aviation
    13.40 Uhr nach Pristina
    20.30 Uhr nach Pristina
  • ein Flug von Pegasus
    16.00 Uhr nach Istanbul​
  • ein Flug von LOT Polish Airlines
    19.55 Uhr nach Warschau
  • ein Flug der Air Cairo
    20.05 Uhr nach Hurghada
  • ein Flug der Air Montenegro
    19.50 Uhr nach Podgorica

Eine Einigung im Streit scheint derzeit in weiter Ferne zu sein. VPOD soll mit den Mitarbeitenden der AAS einen Sozialplan erarbeitet und diesen AAS-Chef Dieter Streuli unterbreitet haben. Dieser soll die Verhandlungen aber abgelehnt haben.

Streuli selbst bestreitet gegenüber dem «Blick», dass das Konsultationsverfahren intransparent ablaufe. «Wir sind sämtlichen Verpflichtungen im Rahmen des Konsultationsverfahrens nachgekommen», sagt er. Man prüfe die Vorschläge der Mitarbeitenden und werde danach kommunizieren. Gleichzeitig sagt er auch, dass ein Sozialplan bei dieser Anzahl Mitarbeitenden nicht Pflicht sei. (dab)

