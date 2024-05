Zürcher Staatsanwaltschaft beantragt U-Haft für Brian Keller

Erst im November 2023 wurde Brian Keller aus der Haft entlassen. Hier vor dem Bezirksgericht in Zürich. Bild: screenshot keystone

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat am Freitagnachmittag Untersuchungshaft für Brian Keller beantragt. Sie führt gegen ihn nach einer Schlägerei ein Verfahren wegen des Verdachts auf versuchte schwere Körperverletzung.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für Keller beantragt, wie sie am Freitagnachmittag mitteilte.

Der 28-jährige Ex-Häftling wurde am Donnerstagabend vorläufig festgenommen. Er soll in der Nacht auf Donnerstag in Zürich einen Mann mit Faustschlägen attackiert haben. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der bekannte Ex-Häftling auf seinen Kontrahenten zurennt und ihn niederschlägt. Beim Opfer handelt es sich um Tiktoker «Skorp808», mit dem Keller seit längerem eine Fehde austrägt. (sda)