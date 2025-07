Nudist wehrt sich gegen das FKK-Verbot auf der Zürcher Werdinsel

Im Jahr 2017 beschloss die Stadt Zürich, ein Nutzungskonzept für den FKK-Bereich der Werdinsel zu erstellen. Als Massnahme gegen sexuelle Handlungen wurde Dickicht zurückgeschnitten. Zudem wurde der «etablierte Nacktbadebereich» in einen FKK-Bereich und einen gemischten Bereich aufgeteilt.

Nun hat Weiss eine neue Petition lanciert, in dieser fordert er den Erhalt des FKK-Bereichs auf der Insel. 80 Unterschriften habe er bereits von Hand gesammelt.

Weiss wollte eine weitere Insel am Westende der Werdinsel aufschütten, nur für Nudisten. Dies unter anderem, weil die Zahl der Besucher stetig steige. Diese Forderung hat er mittlerweile zurückgezogen. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt er, es sei eine «Bieridee» gewesen.

Das Problem sei nicht die Nacktheit, sondern die teils stattfindenden sexuellen Handlungen in dem Bereich. Auch, weil Kinder die Insel besuchen.

Die Zürcher Werdinsel ist ein beliebter Ort, um sich abzukühlen. Ein Teil der Insel geht den Anwohnern an der Limmat jedoch gegen den Strich, der Nacktbereich im westlichen Teil der Insel. Eine Petition der Anwohner fordert nun die Schliessung des FKK-Bereichs.

