Zürcher Bellerivestrasse hat bis Herbst 2026 zwei Spuren weniger

Die Zürcher Bellerivestrasse wird bis Oktober 2026 nur zwei- statt vierspurig befahrbar sein. In der wichtigen Verbindungsstrasse am rechten Zürichseeufer repariert die Stadt Zürich Wasserleitungen und Abwasserkanäle.

Der Abwasserkanal in der Bellerivestrasse wird zwischen der Kreuz- und Alte Feldstrasse auf einer Länge von 350 m erneuert. Die Wasserleitungen werden im Abschnitt Seegartenstrasse bis Ida-Bindschedlerstrasse auf einer Länge von 1200 m erneuert. Bild: Stadt Zürich.

Ab dem 11. August beginnen die Arbeiten und der Spurabbau, wie das Tiefbauamt der Stadt Zürich am Montag mitteilte. In den letzten Jahren gab es gemäss Angaben der Stadt Zürich wiederholt Brüche der teils 100-jährigen Leitungen. Diese hätten hohen Sachschaden an öffentlicher und privater Infrastruktur angerichtet.

Um weiteren Schaden zu verhindern, wird die Verbindungsstrasse zum rechten Zürichseeufer ab Sommer 2025 auf rund 1,6 Kilometern zur Baustelle. Die Arbeiten dauern voraussichtlich 1,5 Jahre. Während 14 Monaten müssen für den Werkleitungsbau zwei der vier Fahrspuren aufgehoben werden.

Der Verkehr wird zwischen Kreuzstrasse und Ida-Bindschedler-Strasse in beiden Richtungen auf je einer Spur geführt. Voraussichtlich ab Oktober 2026 fliesst der Verkehr dann wieder vierspurig.

Kein Ersatz für den Spurabbau-Versuch

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, noch vor den Bauarbeiten einen Verkehrsversuch mit einem temporären Spurabbau durchzuführen. Im Mai 2023 verbot die Kantonspolizei den Versuch jedoch. Die Stadt Zürich akzeptierte dies nicht und legte Rekurs ein. Dieser ist aktuell beim Verwaltungsgericht hängig.

Ist der Rekurs erfolgreich und erhält die Stadt damit grünes Licht, will sie die Planung für den Versuch nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufnehmen.

Die aufgehobenen zwei Fahrspuren während der Bauarbeiten sieht die Stadt nicht als Ersatz für den geplanten Versuch. Die Verkehrsführung sei anders, weshalb sie den Spurabbau-Versuch dennoch durchführen will. (sda)