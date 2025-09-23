bedeckt11°
Kanton Zürich will Zahl der Medizinstudienplätze stark erhöhen

Das Hauptgebaeude der Universitaet Zuerich, links, und das der ETH Zurich, rechts, fotografiert am 25. Juni 2019. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Blick auf die Universität und ETH Zürich.Bild: KEYSTONE

23.09.2025, 10:4623.09.2025, 10:46

Die Zahl der Studienplätze an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich soll von heute 430 auf 700 pro Jahr erhöht werden. Damit soll der Ärztemangel bekämpft werden.

Der Ausbau der Kapazität wird den Kanton Zürich in der Ausbauphase bis 2036 fast eine halbe Milliarde Franken kosten, wie die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) am Dienstag an einer Medienkonferenz sagte. Gleichzeitig mit dem Ausbau soll die Ausbildung auch überarbeitet werden.

Mit dem Schritt wolle der Kanton Zürich einen Beitrag zur Bekämpfung des Mangels an Ärztinnen und Ärzten in der Schweiz und im Kanton Zürich leisten. Studien zufolge könnten bis 2040 zwischen 5500 und 8700 Ärztinnen und Ärzte fehlen. (sda)

