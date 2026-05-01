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Hombrechtikon ZH: Mann stirbt sechs Tage nach Brand auf Reithof

Brand Hombrechtikon 24.4.26
Von den zehn durch den Brand in Hombrechtikon verletzten Personen ist nun ein 73-jähriger Mann verstorben. Bild: BRK News

Mann sechs Tage nach Brand in Hombrechtikon ZH verstorben

01.05.2026, 17:4001.05.2026, 17:40

Ein Mann ist am Donnerstagabend, sechs Tage nach dem Brand auf einem Reithof in Hombrechtikon ZH, an den Folgen von Brandverletzungen in einem Zürcher Spital verstorben.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, dem rechtsmedizinischen und dem forensischen Institut die Todesursache, wie sie am Freitag mitteilte.

Beim Brand letzte Woche hatten sich zehn Personen verletzt. Der nun verstorbene 73-jährige Mann sowie eine 84-jährige Frau waren mit schweren Verletzungen von einem Rettungshelikopter in Spitalpflege gebracht worden.

Tiere waren bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle bringen können. Am Wohnhaus sowie am angebauten Stall entstand ein Sachschaden von über einer Million Franken, wie die Kantonspolizei mitgeteilt hatte. (sda/fwa)

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