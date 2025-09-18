sonnig24°
Gubrist-Tunnel gesperrt: Polizei warnt vor Stau

Gubrist-Tunnel in Richtung St. Gallen gesperrt

18.09.2025, 15:1318.09.2025, 15:16

Im Gubrist-Tunnel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Röhre in Richtung St. Gallen ist seither gesperrt.

Das Verkehrsaufkommen sei «sehr gross», schrieb die Kantonspolizei Zürich auf der Plattform X. Sie warnte daher vor Staubildung und riet, das Gebiet «grossräumig» zu umfahren oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Die Umleitung ist laut Polizei signalisiert.

Wie lange die Einschränkung dauert, war vorerst unklar. Der TCS berichtet, dass bis um 19 Uhr mit Stau zu rechnen ist. Richtung St. Gallen musste um 16 Uhr mit einer Verzögerung von 25 Minuten gerechnet werden. Zudem solle eine Rettungsgasse gebildet werden. (sda)

