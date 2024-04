Der Sommer kommt frühestens am 22. Juni (dann wird der Böögg verbrannt)

Der noch intakte Böög, nach dem er am 15. April nicht angezündet worden war. Bild: keystone

Der Sommer kommt frühestens am 22. Juni (dann wird der Böögg in Heiden AR verbrannt)

Mehr «Schweiz»

Der Böögg hat dieses Jahr wegen zu starker Böen nicht angezündet werden können.

Bleibt der Sommer darum aus? Nein, findet der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden und eilt dem Wetter zu Hilfe.

Appenzell Ausserrhoden war der Gastkanton am diesjährigen Züricher Frühlingsfest. Bereits kurz nach der geplatzten Böög-Verbrennung wurde bekannt, dass der Zürcher Sommerbote, dieses Jahr in Appenzell Ausserrhoden seinen Kopf verlieren soll. Nun hat Appenzell Ausserrhoden bekannt gegeben, dass als Durchführungsort der Böögg-Verbrennung Heiden AR erwählt wurde. Brennen soll der Schneemann am 22. Juni 2024.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden freue sich, zusammen mit den Zürcher Zünften, der ausserrhodischen Bevölkerung und Gästen den Winter dann endgültig zu verabschieden. (yam)