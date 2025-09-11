wechselnd bewölkt16°
Zürich

Zurich Film Festival: Diese Stars sind am ZFF dabei

People move around the building of the 20th Zurich Film Festival (ZFF), in Zurich, Switzerland, Friday, October 4, 2024. The 20th ZFF runs from 03 to 13 October 2024. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Am diesjährigen ZFF sind unter anderem Russell Crowe, Colin Farrell und Dakota Johnson dabei.Bild: keystone

Zurich Film Festival rollt bald den Teppich aus: Diese Stars sind mit dabei

11.09.2025, 10:20
Das diesjährige Zurich Film Festival (ZFF) wartet mit 114 Filmen auf. Davon sind 41 als Welt- oder Europapremiere zu sehen. Ein Rekordanteil, wie Festivaldirektor Christian Jungen am Donnerstag vor den Medien sagte.

Der grosse Anteil an Welt- und Europapremieren zeige, welches Vertrauen die Filmbranche dem ZFF entgegenbringe, so Jungen. Von den 114 Festivalfilmen sind 16 Schweizer Produktionen

Neben bereits bekannten Stargästen wie Colin Farrell, Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch oder Noah Baumbach gaben Jungen und die Festivalpräsidentin Doris Fiala neue Namen bekannt. Oscarpreisträger Russell Crowe («Gladiator», «Land of Bad») erhält etwa den Life Achievement Award. Am Festival ist er im Film «Nuremberg» zu sehen, in dem er den Nazi Hermann Göring spielt.

FILE - Actor Russell Crowe arrives for the Australian premiere of the movie &quot;The Mummy&quot; in Sydney, Australia, on May 22, 2017. (AP Photo/Rick Rycroft, File) Russell Crowe
Russell Crowe erhält den Life Achievement Award.Bild: keystone

Die Schweizer Filmproduzentin Anne Walser erhält für den Film «Stiller» und für ihre Karriere den Career Achievement Award. Den Max-Frisch-Stoff hat Stefan Haupt verfilmt.

Das ZFF findet vom 25. September bis 5. Oktober statt. (sda)

Zurich Film Festival hat mit Doris Fiala eine neue Präsidentin
Diese Stars waren schon zu Gast beim ZFF
1 / 42
Diese Stars waren schon zu Gast beim ZFF
In 20 Jahren besuchten unzählige Stars das Zurich Film Festival – hier kämpfte sich Morgan Freeman 2009 durch die Meute an Fotografen.
quelle: keystone / walter bieri
Kristin Stewart macht Selfies mit den Fans am ZFF
Video: srf
