Doris Fiala war zuvor FDP-Politikerin und seit 2022 Präsidentin des Verbandes ProCinema. Bild: keystone

Zurich Film Festival hat mit Doris Fiala eine neue Präsidentin

Die einstige Zürcher FDP-Politikerin Doris Fiala wird Präsidentin des Zurich Film Festival (ZFF), wie das Festival am Mittwoch mitteilte. Damit folgt sie auf Roger Crotti. Er hatte sich entschieden, seine Funktion nach eineinhalb Jahren abzugeben.

Hintergrund für den Rücktritt von Roger Crotti war, dass die bisherige Besitzerin, die «Neue Zürcher Zeitung» das ZFF an das Management verkauft hat. Das wurde Anfang Juli bekannt. Nun übernimmt also Doris Fiala das Präsidium. Sie soll das Festival «noch stärker mit Politik und Wirtschaft vernetzen», hiess es in der Mitteilung.

Christian Jungen war zuvor gesamtverantwortlicher Leiter des ZFF. Bild: keystone

Unter Fiala als Präsidentin sitzen im Aufsichtsgremium des ZFF Mitbesitzer und Festivaldirektor Christian Jungen, Mitbesitzer und Journalist Felix E. Müller und der Anwalt Thomas Hügi. Die beiden Letzteren sind, wie Fiala, in Zürich verankert.

Suche nach neuen Partnern

Die Aufgabe der neuen Präsidentin soll sein «das ZFF gegenüber der öffentlichen Hand, Partnern und Kulturschaffenden zu vertreten und dabei zu helfen, neue Partner zu gewinnen», schrieb das ZFF. In den letzten Jahren dürfte das Festival wirtschaftlich unter Druck geraten sein, weil wichtige grosse Partner weggefallen sind. Dabei verzeichnete das ZFF gute Besucherzahlen. 2024 sorgten 140'000 Besucherinnen und Besucher sogar für einen Rekord-Ticketumsatz.

Fiala ist seit 2022 Präsidentin des Verbandes ProCinema, dem Dachverband der Schweizer Kino- und Filmverleihunternehmen, und Verwaltungsrätin des Opernhauses Zürich. Sie war rund 30 Jahre lang in der Politik aktiv, unter anderem als Gemeinderätin der Stadt Zürich und 16 Jahre lang als Mitglied des Nationalrats. Zudem war sie Präsidentin der FDP-Frauen Schweiz. Heute ist sie Unternehmerin im Kommunikationsbereich. Geboren wurde sie in Zürich.

Das ZFF schreibt sich auf die Fahnen, jedes Jahr internationale Filme nach Zürich zu bringen, die als Schweizer Premiere, teils auch als Europa- oder Weltpremiere gezeigt werden. Zudem holt das Festival jährlich beachtlich viele Stars nach Zürich. Dieses Jahr findet vom 25. September bis 5. Oktober die 21. Ausgabe statt. (sda)