Vermutlich Wolf in Fotofalle bei Hütten ZH getappt

Vermutlich Wolf in Fotofalle bei Hütten ZH getappt

21.02.2026, 09:5621.02.2026, 09:56

Vermutlich ist ein Wolf am Freitagabend in eine Fotofalle bei Hütten ZH getappt. Die Fotofalle erfasste ein «hundeartiges Tier», wie aus der kantonalen Wolfs-Warn-App hervorgeht.

Nach Einschätzungen des vorliegenden Bildmaterials dürfte es sich dabei um einen Wolf handeln, heisst es weiter. Schafhalter sollen laut dem Warndienst Herdenschutzmassnahmen einleiten, um ihre Tiere zu schützen.

Ein Wolf, mutmasslich &quot;M35&quot;, aufgenommen beim Dorfeingang von Bellwald im Obergoms, Wallis, am 28. Mai 2013. Der Wolf hat in der Nacht auf Freitag, 7. Juni 2013 im Wallis erneut zugeschlagen ...
Symbolbild Wolf.Bild: KEYSTONE

Im Kanton Zürich wurde in den vergangenen Monaten mehrmals ein Wolf gesichtet. Das letzte Mal vor einer Woche – ebenfalls im Raum Hütten, einem Ortsteil von Wädenswil.

Mitte November 2025 hatte ein Wolf in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe getötet. Das Amt für Landschaft und Natur bereitete damals deshalb eine Wolfs-Abschussbewilligung vor. Ob es sich nun in der Region Hütten um den gleichen Wolf handelt wie damals in Hausen am Albis, ist unklar. (sda)

Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
