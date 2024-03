Ins Koma geprügelt: 12-Jähriger erlitt nach Angriff in Urdorf ZH achtfachen Schädelbruch

Am Freitag vor einer Woche attackierte ein 26-Jähriger im Drogenrausch einen 12-jährigen Buben. Der Junge liegt seither mit einem achtfachen Schädelbruch im Koma, wie die Familie bekannt gibt.

Ein unter Drogeneinfluss stehender 26-jähriger Mann attackierte am 8. März in Urdorf ZH einen 12-Jährigen. Der Bub erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er seither mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma im Koma liegt, wie seine Familie gegenüber 20 Minuten mitteilt. Noch ist unklar, ob er bleibende Schaden davontragen wird.

Die Tante des Buben stellt klar, er habe den Angriff nicht provoziert:

«Das ist ganz sicher nicht der Fall. Er ist ein sehr friedlicher Junge, geht Streit stets aus dem Weg. Nie verliert er ein freches Wort. Ich kenne da ganz andere Kinder.»

Beim Jungen wurde ein achtfacher Schädelbruch festgestellt (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Der Bub sei mit seinem besten Freund unterwegs zum Unihockey-Training gewesen, als sie dem Mann begegneten. Dieser habe geschwankt und laut geredet, weshalb die Buben aus Angst die Strassenseite gewechselt hätten, wie die Tante erzählt.

Doch der Mann sei ihnen hinterhergerannt, habe den 12-Jährigen von hinten an der Hüfte gepackt, hochgehoben und auf eine dort stehende Palette geworfen. Er sei mit dem Kopf auf der Palette aufgeschlagen. Anschliessend habe der Täter auf seinen Kopf eingeschlagen. Die Tante betont:

«Er ist nicht einfach nur nach einem Faustschlag rückwärts umgekippt und auf dem Boden aufgeschlagen, davon erleidet man keine acht Brüche.»

Die Tante zeigt sich schockiert: Ihr Neffe sei wohl einfach ein Zufallsopfer, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Es sei noch unklar, ob bzw. welche Schäden er davontragen werde. Die Ärzte könnten das erst in einigen Wochen oder Monaten sagen.

