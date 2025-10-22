An allen Zürcher Mittelschulen gibt es künftig auch ein Kurzgymi

Ab dem Schuljahr 2029/2030 werden alle 21 Gymnasien im Kanton Zürich auch ein Kurzgymnasium anbieten. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler gleichmässiger auf den vorhandenen Schulraum verteilt werden.

Ab dem Schuljahr 2029/2030 sollen alle Mittelschulen im Kanton Zürich auch ein Kurzgymnasium führen. Bild: KEYSTONE

Von derzeit 21 Mittelschulen gibt es an den Kantonsschulen Rämibühl Literargymnasium (KRL), Rämibühl Realgymnasium (KRR), Hohe Promenade (KHP) sowie an der Kantonsschule Rychenberg Winterthur (KRW) ausschliesslich ein Langgymnasium. Das heisst, Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarschule haben keinen Zugang zu diesen Schulen.

Zwei weitere Langgymnasien – die Kantonsschule Freudenberg und die Kantonsschule Wiedikon – stehen Sekundarschülerinnen und -schülern nur für bestimmte Profile offen.

Ab dem Schuljahr 2029/2030 soll sich dies nun ändern, wie der Regierungsrat am Mittwoch mitteilte. Ab diesem Zeitpunkt sollen alle Mittelschulen auch ein Kurzgymnasium führen.

Künftig sollen sich also die Schülerinnen und Schüler unabhängig davon, ob sie das Untergymnasium oder die Sekundarschule besucht haben, für das gesamte Angebot aller gymnasialen Mittelschulen anmelden können. Mit diesem Entscheid des Bildungsrats sollen die Schülerinnen und Schüler besser auf den verfügbaren Schulraum verteilt werden. (sda)