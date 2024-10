Zürcher Obergericht verurteilt Bäcker wegen antisemitischer Videos

Der Bäcker hatte geltend gemacht, dass es um Einzelpersonen gegangen sei, nicht um Juden. «Ich habe in guter Absicht diese Videos publiziert, damit sich die Leute informieren können.» Das Zürcher Obergericht sprach indes von einem üblen Machwerk. Der 62-Jährige habe Diskriminierung und Diffamierung von Juden in Kauf genommen. (sda)

«Man merkt: Wir haben nicht so viele Freunde» – Antisemitismus-Welle in der Schweiz

Das Zürcher Obergericht hat am Freitagabend einen Bäcker wegen Diskriminierung durch Verbreitung von Ideologien verurteilt. Er habe zum Nachdenken anregen, nicht vor einer jüdischen Weltverschwörung warnen wollen, brachte der 62-Jährige vergeblich vor.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Rösti wirbt an SVP-Anlass für mehr Spuren auf Autobahnen – bis ein Kritiker widerspricht

Ehemaliger Hurrikan bringt Sturmböen und Starkregen in die Schweiz

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Mann in Graubünden wird zwischen Käseregalen eingeklemmt und stirbt

Ein Mann ist in Parpan GR am Dienstagmittag in einem Käsekeller zwischen zwei Regalen eingeklemmt worden und noch auf der Unfallstelle verstorben. Der 83-jährige Mann war gemäss der Polizei von einem Familienangehörigen gefunden worden.