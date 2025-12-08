wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Hochhaus Zürich-Oerlikon: Abbauarbeiten des Gerüsts dauern an

Oerlikon Baugerüst
Das Hochhaus steht in Oerlikon, im Zürcher Kreis 11.Bild: brk news

Hochhaus-Gerüst in Zürich droht einzustürzen – Abbauarbeiten dauern an

08.12.2025, 13:0708.12.2025, 13:07

Die Abbauarbeiten an einem einsturzgefährdeten Hochhaus-Gerüst in Zürich-Oerlikon dauern am Montagmorgen an. Spezialisten versuchen, die Ursache des teilweisen bereits erfolgten Zusammensturzes herauszufinden.

Oerlikon Baugerüst
Teile des Gerüsts sind schon eingesackt. Bild: brk news

Am Sonntag drohte das rund 80 Meter hohe Baugerüst einzustürzen. Einige Teile des Gerüsts waren bereits eingesackt. Eine Sprecherin der Stadtpolizei Zürich erklärte, man versuche, das instabile Gerüst zu entlasten, indem darauf befindliches Material entfernt werde.

Die Polizei sperrte einen Teil der Hagenholzstrasse im Zürcher Kreis 11 ab und richtete eine Umleitung ein. Während der Nacht wurde das einsturzgefährdete Baugerüst überwacht.

Oerlikon Baugerüst
Die Strassen rund um das Hochhaus sind gesperrt.Bild: brk news

Wie lange nun die Abbauarbeiten noch dauern werden, konnte die Zürcher Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagmorgen noch nicht sagen. Die Strassen um das betroffene Gebäudebleiben weiterhin gesperrt. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich untersuchen die Ursache des teilweisen bereits erfolgten Zusammensturzes.

Das rund 80 Meter hohe Gerüst steht um ein Hochhaus, welches sich im Rohbau befindet – Personen wohnen keine darin. (fak/sda)

Mehr News aus Zürich:

Neue Scanner: Am Flughafen Zürich darfst du jetzt Flüssigkeiten im Handgepäck lassen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Odermatt Siege
1 / 4
Odermatt Siege

Marco Odermatt startete mit so vielen Siegen wie noch nie in die Saison.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ryser Krebs
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sozialhilfe-Bschiss: Mieter kassieren Millionen für Scheindomizil an Drogenhotspot
Die Waadtländer Strafverfolgungsbehörden haben einen umfangreichen Fall von Sozialbetrug aufgedeckt. Im Zentrum der Affäre steht ein berüchtigtes Gebäude in der Stadt Lausanne.
An der Rue de Genève 85 konzentriert sich das urbane Elend von Lausanne. Seit Jahren findet in und um den mehrstöckigen Wohnblock Drogenhandel statt – mit all seinen Begleiterscheinungen: offener Konsum auf der Strasse, Gewalt, Prostitution, Diebstähle, Einbrüche, Belästigungen.
Zur Story