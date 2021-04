Spass

Langeweile auf der Arbeit und was du dagegen tun kannst? 27 VorschlÀge



27 Leute, denen es auf der Arbeit offensichtlich langweilig war

Manchmal gibt es Momente auf der Arbeit, in denen die Zeit einfach nicht vergeht. Du sitzt auf deinem Stuhl, schaust auf die Uhr und beginnst zu glauben, dass sie rĂŒckwĂ€rts lĂ€uft.

Und wer jetzt denkt, diese Situation basiert auf reiner Faulheit, der irrt. Okay, natĂŒrlich zum Teil auch, aber manchmal ist es auch so, dass es einfach nichts zu tun gibt. In solchen Momenten sprechen wir von «langen Arbeitstagen».

Damit die Zeit dann aber doch noch vergeht, hilfst du dir am besten selber. Such dir eine Aufgabe, die dich nur lange genug beschÀftigt, bis endlich der Gong der Freiheit ertönt. Dir fehlt dazu die KreativitÀt? Hier ein paar VorschlÀge.

Wenn es schon langweilig ist, dann wenigstens «bequem» sitzend.

Leitung: Du hast den ganzen Tag nichts geleistet!



Mitarbeiter: Äh... doch!

Der Schöpfer nennt diese Werke: «Schokoladenfolien-Schmiedekunst». Entstanden ist sie wÀhrend eines langen Anrufs.

Grundsatz im BĂŒro, wenn du am PC sitzt: Immer beschĂ€ftigt aussehen.

Excel scheint sich fĂŒr den oben erwĂ€hnten Grundsatz sehr gut zu eignen.

Wer knabbert auch immer aus Langeweile am Bleistift?

WĂ€hrend einer laaangen Nachtschicht.

Weil dir manchmal tatsÀchlich die Arbeitskollegen fehlen.

HĂŒbsch und dient gleichzeitig als Notizwand.

Immerhin zeigt diese Person neben der Langweile auch noch Talent.

Haben wir nicht alle schon im BĂŒro oder in der Schule unsere Unterschrift perfektioniert?

Und wir alle hatten diesen einen Arbeitskollegen, der absichtlich ans Pult stösst. 😑

Das Gesicht von Abe Lincoln widerspiegelt vermutlich auch den Mood des Mitarbeitenden.

Auch ein Poloshirt steht ihm gut.

Dieses Whiteboard hat seinen Namen nicht mehr verdient.

Und die nÀchste BeschÀftigungstherapie: ZÀhle die Anzahl Gesichter.

Apropos «Gesichter zÀhlen».

Die Langeweile dieses Mitarbeitenden erspart der Leitung die VorhÀnge.

Zwar ganz simpel, aber sehr schön umgesetzt. Wer kennt sie noch?

Da war wohl ein:e Gamer:in am Werk.

Wenn das Personal auf GĂ€ste warten muss ...

Hier ging das TelefongesprÀch vermutlich lÀnger als erwartet.

Leitung: Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr auch mal das Lager aufrÀumen. Aber albert nicht rum!



Mitarbeiter:



Richtig mĂŒhsam wird es dann, wenn deinen Kollegen langweilig wird ...

Du hörst am Drive-in Schalter den Satz: «Sorry, aber diese Sosse ist momentan leider nicht verfĂŒgbar» und fragst dich, wie das sein kann. Hier der Grund dafĂŒr:

HĂ€ng das Ding an die Wand, verkauf es, und schon ist die UnproduktivitĂ€t des Arbeitstages refinanziert. đŸ€·â€â™€ïžđŸ€·â€â™‚ïž

Und noch als kleiner Tipp, damit dir auf der Arbeit bestimmt nie langweilig wird:

Auch, wenn seine Körpersprache eine andere Sprache spricht.

