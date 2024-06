Neuen Job gesucht? 16 Stelleninserate des Grauens

Du suchst einen neuen Job? Wir hätten hier ein paar Inserate, die interessant sein könnten.

Okay, interessant ist ein dehnbarer Begriff, und in Anbetracht der folgenden Annoncen vielleicht etwas zu optimistisch gewählt. Aber unterhaltsam sind sie allemal.

Und vielleicht hast du nach dem Durchlesen der folgenden Annoncen wieder sehr viel Bock auf deinen eigenen Job. Könnte ja sein ...

Muss Menschen mögen? Dann bin ich lieber arbeitslos!

Max.

Hochzeitsfotografen? Am 22. Februar noch zur Verfügung? Maximal 200 Stutz.

Gesucht wird: Chauffeuse und Köchin für Geistlichen. Lohn: Gottes Segen.

Traumjob.

Mathelehrer gesucht! 11 Stutz pro Stunde! Deal?

Jeder, der rechnen kann – und das scheint die Voraussetzung zu sein – nimmt diesen Job eher nicht an.

Bewerbung ist raus.

Oh.

Vielleicht einfach wirklich mal ein gut bezahlter Job?

Wohl eher nicht.

Du magst Kinder und du magst kein Geld? Dann klingt das hier fabelhaft!

Zusammengefasst etwa: «Ich bin im medizinischen Bereich tätig, arbeite also viele Stunden und kann die meiste Zeit des Tages nicht zu Hause sein, und mein Mann ist beruflich viel unterwegs. Ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen Kindermädchen für meine beiden Kinder, das nicht nur für den Gehaltsscheck arbeitet. Zahle 70 Dollar pro Woche für die ersten 2 Monate. Lohn kann steigen, wenn ich beschliesse, Sie zu behalten. Muss ok sein, in einem Haus mit Kameras und Überwachung zu arbeiten.»

Das Gegenteil wird hier erwartet. Das Minimum, quasi.

Warum so passiv-aggressiv?

Warum nicht aktiv aggressiv?

Das klingt spannend!

Könnte man missverstehen.

Man muss die Schwaben einfach lieben.

Meinschenfeind gesucht!

Sie sind kein emotionaler oder übersprudelnder Mensch, Sie gelten fast als «kalt und roboterhaft».

Kein Bällebad. :(

