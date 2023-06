«It's getting hot in Schwiiz» – die heissesten Memes zum Sommer

Der Sommer scheint endlich bei uns angekommen zu sein, was uns natürlich alle extrem freut. Neben all seinen schönen Mitbringseln hat er aber auch seine Schattenseiten (leider nicht wortwörtlich, sondern nur sprichwörtlich). Wie könnten diese besser zusammengefasst werden als mit Memes? Gar nicht. Also los!

«Freunde: ‹Was hast du dir für heute vorgenommen?›

Ich.

Die Klimaanlage.»



«Ich habe nur kurz rausgeschaut, um zu sehen, ob es heiss ist.»

«‹Hast du bereits deine Sommerfigur?›

Ich: ‹Jap.›»

«Ich habe keine Klimaanlage, ich musste improvisieren.»

«Alle: ‹Hast du irgendwelche Pläne für diesen Sommer?›

Meine Kinder: ‹Chaos.›»

«Wenn es zu heiss ist:

Reiche Leute.

Ich.»



«Sonnenbaden, wie du es dir vorstellst.

Sonnenbaden, wie es wirklich ist.»



«Wenn du im Sommer in ein Geschäft gehst, das eine Klimaanlage hat.»

«Wie sich der Wind im Sommer anfühlt.»

«Ich während des Sommers.»

«Mücken, wenn du nach draussen gehst und ein bisschen Haut zeigst.»

«‹Wie kommst du mit deiner Sommerdiät voran?›

Ich:»

Noch mehr Memes, die das Leben im Sommer perfekt beschreiben:

«Alle: ‹Der Sommer ist die beste Jahreszeit.›

Ich mit Allergien:»

Apropos «Allergien»:

«Der Sommer in Australien.»

Nicht nur in Australien ...

«Lass uns in den Wasserpark gehen, sagten sie, das wird lustig, sagten sie.»

«Freund: ‹Ich bin so froh, dass endlich Sommer ist.›

Ich:»

«Wenn man sich im Sommer auf sein Fahrrad setzt.»

«Wenn du die Klimaanlage im Auto einschaltest und sie nur heisse Luft rausbläst.»

«Ich, nachdem ich für fünf Minuten nach draussen gegangen bin.»

«Wenn es zu heiss ist, um mit einer Decke zu schlafen, aber du nicht ohne einschlafen kannst.»

«Sie können es kaum erwarten, bis der Sommer endlich kommt, sagten sie.»

«Eltern am ersten Sommertag.

Eltern am letzten Sommertag.»



«Wenn du vom Strand nach Hause kommst und die Schuhe und Taschen deiner Kinder leerst.»

