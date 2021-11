Was siehst du hier zuerst? 😏 Hier sind die besten Fails der Woche

Disney veröffentlicht Trailer für «Star Wars»-Serie «Das Buch von Boba Fett»

Kopfgeldjäger Boba Fett kriegt seine eigene Spin-off-Serie. Disney veröffentlichte einen ersten Trailer für die «Star Wars»-Serie.

Im Staffelfinale von «The Mandalorian» kündigte Disney ein weiteres «Star Wars»-Spin-off an: «Das Buch von Boba Fett». In der Szene erobern Boba Fett und Fennec Shand den Palast von Jabba the Hutt. Boba Fett besteigt den Thron und wird der neue Gangsterboss von Tattooine.