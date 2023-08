Genug Arbeit für heute: 26 WTF-Bilder aus den Tiefen des Internets

Genug Arbeit fĂŒr heute: 26 WTF-Bilder aus den Tiefen des Internets

Kennst du das – wenn du eigentlich schlafen willst und im Bett noch ein bisschen am Handy herumdaddelst und dich dann in den Tiefen des Internets verlierst? Was mit einem kurzen Blick auf die Newsportale beginnt, endet dann plötzlich mit dem Erblicken von Bildern, bei denen du dich noch fragst: Was habe ich mir da gerade angesehen?

Um dir diesen Weg zu ersparen, kommen wir heute direkt zu den skurrilen Bildern. Viel Spass ... đŸ˜

Dass alle Geistliche sind, macht es nur noch viel unheimlicher.

Nein, es geht nicht um das PĂ€rchen-Foto per se, sieh nochmal genauer hin ... es ist ein KĂŒhlschrank.

Wie viel die TankfĂŒllung wohl kostet?

PlĂŒschtiere sind ja grundsĂ€tzlich sĂŒss, aber definitiv nicht so:

Klar soll man die KreativitÀt der Kinder fördern, aber das hier?!

Liebe Mobiliar ...

Die Verbildlichung einer Idee, die sich in der Theorie gut anhört, aber in der Praxis schlecht ist.

Mehr crazy Badezimmer:

Wenn die Kinder dem Hund die Eingewöhnungsphase zu einfach machen wollen.

Es gibt sicher Menschen, wenn auch nicht viele, denen das gefÀllt.

Vielleicht, damit es dramatischer wird, wenn man aus Wut den Controller an die Wand wirft? đŸ€·â€â™€ïžđŸ€·â€â™‚ïž

Wieso? Wie reitest du denn deinen Elch?

Zumindest kann man bei diesen Schuhen sagen, das ist mal was anderes.

Okay, wo kann man das kaufen? 😍

Falls du dich auch fragst, was das soll: keine Ahnung!

Ob sich die Besitzer wohl kennen?

Stell dir vor, du hast so einen spektakulÀren Hintergrund und bist dann so angezogen.

Rate my setup!

Dieses Bild stammt vermutlich noch aus Corona-Zeiten.

Da versucht jemand immerhin etwas gegen die schlechte Stimmung zu unternehmen.

«Hupe fĂŒr Oma!»

«Ich kann nicht, wenn mir jemand zusieht», bekommt hier eine ganz besondere Bedeutung.

Ist das auf seiner Brust ein Lichtschalter?

«They see me rollin'. They hatin'.»

Wir sind uns nicht sicher, ob das Kind Freude oder Angst empfand.

Wow, wie luxuriös, eine Toilette mit Armlehnen.



Die Toilette mit Armlehnen:​

Wie schnell das Ding wohl fÀhrt?

Haben wir nicht alle mal etwas von der Schule mit nach Hause gebracht?

Lass es bitte eine Puppe sein, lass es bitte eine Puppe sein!

